CCOO denuncia al Departamento de Educación ante los tribunales por las altas temperaturas de los colegios

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ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha formalizado este martes la presentación de una denuncia ante el Juzgado de lo Social contra el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón por las altas temperaturas que se registran en los centros educativos públicos.

Esta "drástica" decisión llega tras alcanzar un "punto de colapso administrativo" y ante el "intolerable inmovilismo y la nula voluntad" política de la Administración para solventar el problema de las extremas temperaturas que sufre la comunidad educativa.

Para CCOO Aragón, la salud de todo el personal de los centros educativos y del alumnado es la prioridad absoluta y primordial. "No vamos a permitir que las aulas aragonesas se conviertan en saunas año tras año. La salud laboral de las plantillas y el bienestar del alumnado no son una opción ni una mercancía con la que escatimar presupuesto. "Los cuestionarios no bajan la temperatura de las aulas", ha recordado con firmeza desde CCOO.

El sindicato ha apelado a la responsabilidad institucional recordando que en los colegios e institutos convive alumnado de muy corta edad, perfiles especialmente sensibles, y profesionales con patologías crónicas cuya integridad física se está poniendo en riesgo.

Además, han calculado, que con los 19 millones de euros que se van a destinar a la concertación del bachillerato en Aragón, se podrían climatizar unas 10.000 aulas de centros escolares públicos.

Esta denuncia judicial es el resultado de más de un año de intensas acciones legales y sindicales en las tres provincias aragonesas frente al "ninguneo sistemático" de la Administración Autonómica.

INCUMPLIMIENTO

Tras las denuncias de la Federación de Enseñanza de CCOO, por superarse los 27°C legales, la Inspección de Trabajo obligó a Educación, a través de requerimiento en firme, a climatizar las zonas de descanso del personal, las salas de profesores y los espacios de administración y conserjería antes del 31 de diciembre de 2025.

Ante el "total incumplimiento" de la administración en 2026, el sindicato ha logrado que dicho requerimiento se elevara a definitivo y que la Jefatura de Inspección lo remitiera directamente al Consejo de Gobierno de Aragón.

Finalmente, CCOO Enseñanza ha dado el paso definitivo trasladando el conflicto a la vía judicial con una denuncia en firme en el juzgado contra el Departamento de Educación.

CCOO ha calificado de "insuficiente" que las medidas pretendan limitarse únicamente a los espacios administrativos. El sindicato exige un plan integral de transformación energética y aislamiento que incluya obligatoriamente las aulas, talleres, laboratorios, gimnasios y comedores, que es donde el alumnado, el profesorado y el personal no docente pasa la mayor parte de la jornada escolar. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia irreparable para tomar medidas contundentes. La Administración debe actuar ya".

En paralelo a la vía judicial, la Federación de Enseñanza mantiene activa su campaña de movilización e insta a las plantillas y equipos directivos de los centros a seguir documentando los incumplimientos mediante mediciones y fotografías de las temperaturas en las aulas, remitiendo los datos a 'educacion@aragon.ccoo.es' para elevar las correspondientes denuncias ante la Dirección General de Personal.

CCOO Aragón seguirá avanzando en su lucha legal y sindical hasta conseguir que todos los centros educativos de la comunidad autónoma sean espacios seguros, saludables y dignos para toda la comunidad educativa, han concluido.