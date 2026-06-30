CCOO exige a la patronal que no tensione y acuerde convenios de limpieza de edificios en todas las provincias

1100581.1.260.149.20260630123944 Concentración de CCOO Hábitat en Zaragoza para exigir a la patronal que llgue a acuerdos por renovar los convenios de limpieza de edificios en todas las provincias - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de CCOO Hábitat en Aragón se han concentrado frente a la puertas de CEOE para exigir a la patronal que "no tensione" las negociaciones y que llegue a acuerdos para renovar los convenios colectivos de limpieza de edificios y locales en todas las provincias, en lugar de ir una a una, como se ha hecho en Zaragoza, donde están pendientes de firmar el nuevo documento.

El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat de Aragón, Mariano Jesús Álvarez Pina, ha aludido a la solidaridad para justificar la concentración que se ha convocado en todo el ámbito nacional para exigir a la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) que llegue a un acuerdo global con "más materias reservadas y más fuerte" y que "deje de mercadear" provincia tras provincia y "de tensionar la cuerda constantemente en los convenios colectivos provinciales".

En declaraciones a los medios de comunicación, Mariano Jesús Álvarez Pina, ha explicado que en Zaragoza, después de 15 días de huelga se ha alcanzado un acuerdo, pendiente de firmar, y ha reclamado que este modelo se aplique en el resto del territorio aragonés y de España.

Ha criticado que ASPEL "esté jugando a ver qué provincia es más fuerte, quién tiene más capacidad de resistencia en la movilización y en los conflictos para ver a cuál le puede quitar más cosas o a quién le araña más o menos décimas para al final más o menos firmar los mismos incrementos en casi todas las provincias", ha resumido.

"Estamos cansados --ha reconocido-- de esa actitud de la patronal y exigimos que desbloquee todos los convenios colectivos porque, al final, va a firmar prácticamente lo mismo en casi todas las provincias y, además, que deje de mercadear y haga un convenio colectivo nacional con materias reservadas más fuerte y con más materias reguladas".

Álvarez Pina ha relatado que aunque en Zaragoza y en otras tres provincias más de España está "más o menos solucionado" en Huesca y Teruel tocará renovar el convenio colectivo al año que viene, en el 2027, y ha alertado de que "posiblemente se presente el mismo panorama que están teniendo otras provincias ahora mismo".

EL ACUERDO DE ZARAGOZA

Sobre la posible convocatoria de huelga nacional para presionar el alcanzar un acuerdo ha respondido que "podría ser", pero ha precisado que en primer lugar intentan que se cierren los convenios colectivos provinciales que están todavía abiertos.

La mesa negociadora del convenio colectivo estatal está abierta y ha reconocido que a largo plazo, les gustaría que tuviese más materias reservadas. "A lo mejor podemos llegar a plantearnos alguna movilización a nivel nacional, si no meter más materias en el convenio estatal y ampliar derechos desde el convenio nacional".

Entre las materias reservadas que incluye el convenio alcanzado en Zaragoza está la subrogación, que "es muy importante", porque cuando cualquier empresa pierde un servicio en lugar de tener que despedir a los trabajadores los empleados adscritos a ese servicio pasan ser subrogados a la nueva mercantil. "Eso es una materia reservada que está en el convenio nacional y que en los convenios provinciales no podemos negociar".

El objetivo es que, a largo plazo, el convenio nacional intente tener más materias reservadas como pueden ser la reducción de la jornada laboral o los incrementos salariales, pero son aspectos que se irán viendo "poco a poco", ha matizado Álvarez Pina para precisar que esta movilización es para reivindicar que "se cierren ya de una vez, en unas buenas condiciones, todos los convenios provinciales que todavía están abiertos y que tienen tensionados".

"El convenio de Zaragoza ahora mismo lo firmó en Huesca y Teruel", ha aseverado el responsable de CCOO Hábitat. Dicho convenio 2026-209 recoge incrementos del 3 por ciento en el 2026; también del 3% en el 27, del 3,5% en el 2028 y el 4% en el 2029.

También incluye una reducción de la jornada de 16 horas anuales --dos días--, además imputada a días de libranza que pueden elegir el trabajador y un día sería en 2027 y la otra reducción de jornada en el 2029.

"Hacía 25 años que no se reducía la jornada 16 horas anuales en un convenio colectivo en este sector aquí en Zaragoza. Desde el año 2000 no se había reducido la jornada 16 horas de golpe en un convenio colectivo y además la creación de una excedencia voluntaria con reserva del puesto de trabajo", ha enfatizado Álvarez Pina.