CCOO reclama alternativas al uso de tóxicos en la producción alimentaria tras el accidente de un trabajador en Tamarite

Ambulancia en la que este viernes fue trasladado el trabajador intoxicado en una empresa de Tamarite de Litera - BOMBEROS DPH

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras Aragón ha llamado a la reflexión ante el accidente laboral ocurrido este viernes en la localidad oscense de Tamarite de Litera en el que un trabajador de 20 años sufrió una intoxicación muy grave que lo mantiene ingresado en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida.

El accidente, explican desde el sindicato, se pudo producir por la inhalación de fosfuro de aluminio, un plaguicida fumigante altamente tóxico que, al entrar en contacto con la humedad ambiental o los ácidos estomacales, libera gas fosfina, un compuesto extremadamente letal y que es utilizado principalmente para controlar plagas en granos almacenados y en agricultura.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha abogado por buscar alternativas al uso de tóxicos en la producción de alimentos. "Creemos que sí es posible", ha defendido después de desear "que el trabajador resista y con la ayuda de la medicina salve su vida".

El suceso, apuntan desde CCOO Aragón, tuvo lugar en la Empresa Cereales Ramon Camarasa donde aplicaron el producto en el almacén el día 29 de mayo para acabar con los insectos y otras plagas que tuviera el cereal. Del 29 al 5 junio el almacén debía permanecer sellado y cerrado a los trabajadores.

Según detallan desde CCOO, al parecer el trabajador afectado de la empresa de tratamientos Biecon Estudios y Controles biológicos SL fue a retirar el resto de las sustancias y sufrió una intoxicación grave, posiblemente con el gas que desprende el fosfuro de aluminio.

El gas fosfina bloquea la respiración celular y ataca órganos vitales, causando fallos multiorgánicos rápidos. Es considerado uno de los plaguicidas más peligrosos del mundo.

Su inhalación o ingestión se traduce frecuentemente en la muerte, ya que no existe un antídoto específico. La intoxicación puede manifestarse en pocos minutos o hasta horas tras la exposición. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, arritmias, edema pulmonar, acidosis metabólica y colapso cardiovascular.

Según CCOO, se trata de "una sustancia muy tóxica con mucho riesgo para quien la manipula como tantas otras empleadas en agricultura En este caso para tratar cereales con los que nos alimentamos o con los que alimentamos a animales de los que nos alimentamos".

Clarimón recuerda que "la ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario es el responsable de evitar el riesgo y que se debe evitar el riesgo sustituyendo la sustancia o tecnología peligrosa por otra que no lo sea".

A falta de la investigación por Inspección de Trabajo e ISSLA para conocer las causas y las circunstancias en las que se ha producido este accidente, Clarimón advierte de que se trata de "un aviso más de la necesidad de sustituir sustancias toxicas por alternativas inocuas y de extremar las precauciones en el manejo de estos productos para proteger la salud humana y el medio ambiente".