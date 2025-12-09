CCOO reclama criterios claros de corrección o poder elegir sede para mejorar las oposiciones docentes en Aragón

La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Huesca, Marta Rapún, en el centro, junto a los delegados sindicales Ana París y Alfonso Alegre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha elaborado un informe técnico en el que critica las "graves deficiencias" en las oposiciones docentes en la Comunidad y en el que propone al Departamento de Educación varias medidas para mejorar el proceso, entre las que destacan la posibilidad de elegir sede --y así evitar largos desplazamientos y el gasto en noches de hotel-- o que los criterios de evaluación estén claros tanto en la convocatoria como en la posterior corrección.

La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Huesca, Marta Rapún, ha señalado en rueda de prensa que llevan ya tiempo denunciando que hay "una serie de defectos y de fallos" en el proceso de oposiciones docentes, por lo que "es necesario un cambio", que se ha hecho más notorio tras las últimas oposiciones para Secundaria y Régimen Especial, en las que quedaron 299 plazas desiertas, el 29,8% de las ofertadas y el triple que en anteriores convocatorias, algo que ya advirtieron previamente desde el sindicato.

Unas pruebas, ha asegurado, para las que no se hicieron públicas las rúbricas --criterios de evaluación-- que utilizaron los tribunales para la corrección de los temas y de los supuestos prácticos, por lo que desde CCOO van a emprender acciones judiciales.

"Nos parece muy grave. El mínimo es que los opositores comprendan cómo se les ha evaluado para poder preparar con garantías las siguientes oposiciones docentes", ha criticado. Han citado casos de aspirantes que recibieron puntuaciones de más de un 9 en una convocatoria anterior y, en esta última, con el mismo tema mejorado, han obtenido menos de un 5.

Ante esta situación, la organización sindical ha realizado una encuesta a sus afiliados sobre la preparación de la oposiciones, la realización de las pruebas y los resultados. En ella, "la mayor parte" indican que las prepararon "con una gran inseguridad" debido a "la carencia de un temario oficial y a la carencia de unas especificaciones en los supuestos prácticos", ha apuntado Rapún, quien ha sumado a ello la falta de las rúbricas de corrección y la dificultad para realizarlos correctamente en el tiempo establecido.

En cuanto al día de las pruebas, algunos de los aspirantes tuvieron que hacer sus exámenes en aulas que llegaron a registrar temperaturas de hasta 37 grados, una situación que "no se tiene que volver a repetir", ha asegurado, reclamando que se habiliten otros espacios mejor climatizados, como la Universidad de Zaragoza.

Además, el 78% de los opositores encuestados opina que no había homogeneidad en la corrección entre tribunales y el 81% cree que obtuvo una calificación menor a la esperada.

MÁS DE DOS MILLONES DE KILÓMETROS Y 900 EUROS DE COSTE

El delegado de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón Alfonso Alegre se ha referido a los problemas que genera que los exámenes se hagan en una sola ciudad. Por ejemplo, en esta última convocatoria, todos los profesores de Historia se examinaron en Teruel y todos los de Biología lo hicieron en Huesca.

El resultado de todo ello es "un absurdo", ya que se debieron trasladar a otra provincia y pagar más de 20 noches de hotel, manutención y kilometraje a más de la mitad de los miembros de los tribunales, con un coste total que ha cifrado en unos 700.000 euros.

Según el cálculo que han realizado en el sindicato, entre opositores y miembros de los tribunales, se generaron 2,5 millones de kilómetros, "el equivalente a dar 65 vueltas a la Tierra", ya que los aspirantes deben desplazarse hasta en cuatro ocasiones --si superan las diferentes pruebas-- hasta la ciudad sede--.

Algo que, ha continuado, perjudica especialmente a los profesores de Huesca o Teruel, por la mayor distancia entre ambas, y que "cuesta un dineral", con unos precios de los alojamientos que "se disparan" en ciudades como Teruel, que tienen que acoger a 3.000 aspirantes con una población de 35.000, lo que ha calificado como "una barbaridad". "Si sumamos todo, un señor o señora que se examina en Teruel viniendo de Huesca se puede gastar más de 900 euros", ha expuesto.

Por ello, han propuesto que los opositores puedan elegir la ciudad en la que puedan examinarse, como hacen en "más de media España", y con lo que la Administración se ahorraría 700.000 euros.

TRIBUNALES

En lo relativo a los tribunales, Alegre ha calificado el proceso como "delirante" y ha criticado que la compensación por su trabajo sea inferior a los 72 euros por jornada que perciben en el resto de oposiciones a la Administración, por lo que ha pedido que se equiparen, lo que costaría menos que lo que el Gobierno autonómico gasta en desplazamientos.

En este sentido, a lo retributivo, la delegada sindical Ana París ha sumado "las largas jornadas de trabajo y la premura", con quejas porque "se les nombra tarde", no se les libera de funciones en su centro educativo y "es imposible llegar a todo".

Por ello, ha reclamado que se libere de sus funciones a los encargados de redactar los supuestos prácticos, "para que lo puedan hacer bien y con calma", que "tengan tiempo para reunirse entre ellos y poner en común los criterios" y que se reduzca el número de opositores por tribunal, ya que en la última convocatoria "tenían una gran presión por terminar en una fecha concreta, que era totalmente incompatible con que pudieran pasar determinado número de opositores a la segunda fase".

De hecho, creen que esta exigencia ha podido provocar que los tribunales "se hayan pasado de frenada" y hayan optado por "unos criterios demasiado estrictos" que han tenido como consecuencia final casi 300 plazas desiertas.

FALTA DE RÚBRICAS

La delegada sindical Ana París ha abogado por crear grupos de trabajo de profesores que elaboren las rúbricas de los exámenes: que "grupos de docentes se liberen, al igual que se hace cuando se elaboran los currículos, y que estas rúbricas se publiquen" y no sean "ambiguas" ni "generalistas", con el objetivo de que los opositores sepan cómo tienen que prepararse los temarios.

Ha aludido especialmente a los casos prácticos, después de que haya habido especialidades en las que ningún opositor aprobara esta parte del examen, generalmente por falta de tiempo, lo que se soluciona "haciendo supuestos realistas" y elaborándolos "de forma colegiada".

París ha añadido que, a la falta de rúbricas previas a las pruebas, se ha unido la falta de rúbricas "reales" después de las mismas. "Han publicado rúbricas generalistas, que tenemos conocimiento que no son las que han utilizado los tribunales para corregir", ha afirmado.

Por último, desde CCOO Aragón han pedido que se contemplen medidas para las madres lactantes, como un periodo de tiempo en el que puedan excusarse para amamantar a su bebé y que puedan reincorporarse al examen a continuación.

"Es evidente que el sistema actual presenta una serie de fallos y es necesario ponerle solución", ha concluido la representante sindical, quien ha remarcado que la principal razón para hacer este informe es "la inacción del Gobierno de Aragón".

La organización sindical mantuvo una reunión el pasado mes de septiembre con la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, a la que trasladaron sus propuestas, pero no tienen "ningún tipo de constancia" de que se estén estudiando, dado que en enero o febrero se convocarán las próximas oposiciones al Cuerpo de Maestros. "La verdad es que nos sorprendería bastante, dada la inacción de este Departamento", ha apostillado la responsable de la Federación de Enseñanza.

Han reconocido que algunas de las propuestas pueden tener una mayor dificultad a la hora de implantarlas, pero otras son "tremendamente fáciles": "Si la Administración quisiera, por ejemplo, la elección de sede la podrían hacer este año sin ningún problema", ha apuntado Alfonso Alegre.