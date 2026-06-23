CCOO y UGT Aragón exigen reforzar la prevención laboral por tras la muerte de un trabajador en Quinto (Zaragoza)

Concentración de CCOO y UGT Aragón para exigir que se refuerce la prevención laboral por tras la muerte de un trabajador en Quinto, la víctima número 16 hasta mitad de junio de 2026 - CCOO Y UGT ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT Aragón se han concentrado este martes en el monumento a la Constitución de Zaragoza para mostrar su rechazo a la muerte de un trabajador de 62 años en la localidad zaragozana de Quinto de Ebro y, además, han exigido reforzar la prevención laboral ante la ola de calor.

Ambos sindicatos han recordado que son 16 las personas que han perdido la vida en accidente de trabajo en Aragón en estos seis primeros meses de 2026.

La muerte de este trabajador de 62 años de la empresa López Siglo XXI se produjo el pasado viernes, 19 de junio, tras quedar atrapado por la cesta de una plataforma elevadora contra el voladizo de un tejado metálico mientras realizaba labores en las instalaciones de Placo S.A.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha señalado que "este accidente no tenía que haber sucedido" y ha recordado que se trata de la víctima mortal número 16 en accidente laboral en Aragón durante 2026 y la segunda registrada en el mes de junio.

CCOO Aragón y UGT Aragón han trasladado sus condolencias y solidaridad a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido y han reiterado su compromiso de seguir defendiendo la salud y la vida de las personas trabajadoras.

ESCLARECER

Durante la concentración, ambos sindicatos han reiterado su compromiso de "denunciar públicamente" cada accidente laboral mortal y han reclamado el máximo rigor en la investigación de este nuevo siniestro.

A la espera de las conclusiones oficiales, todo apunta a que pudieron fallar las medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente.

Clarimón ha destacado, además, que "la empresa para la que trabajaba el fallecido era una pequeña subcontrata, una circunstancia que se repite con frecuencia en muchos accidentes graves y mortales".

Por ello, ha reclamado "una mayor implicación de las empresas en el cumplimiento de la normativa preventiva y más recursos públicos para la vigilancia y el control de las condiciones de trabajo".

CCOO Aragón y UGT Aragón han exigido a las administraciones competentes que refuercen los recursos destinados tanto al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) como a la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación preventiva, especialmente en las pequeñas y muy pequeñas empresas y en sectores con elevada siniestralidad como la construcción.

RIESGO EXTREMO POR CALOR

Los sindicatos han aprovechado la concentración para alertar también sobre los riesgos derivados de la actual ola de calor que afecta a Aragón, con avisos rojos y naranjas en amplias zonas de la comunidad, especialmente en Zaragoza y el Valle del Ebro.

Luis Clarimón ha recordado que las empresas tienen la obligación legal de "proteger a las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas mediante medidas técnicas y organizativas adecuadas".

Asimismo, ha advertido de que actividades como la agricultura, la jardinería, la limpieza viaria o la construcción presentan una especial exposición al calor extremo.

"Esto no es una broma. Las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes, más largas y más intensas. Todo el sistema tiene que tomar medidas para evitar que tengamos que lamentar fallecimientos por golpes de calor o patologías derivadas de la exposición a altas temperaturas", ha afirmado.