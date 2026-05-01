CCOO y UGT Aragón reivindican el 1 de mayo "derechos, no trincheras', mejores salarios y más vivienda asequible

Cabecera de la manifestación de CCOO y UGT en Zaragoza con motivo del 1 de Mayo. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han movilizado a unas 6.600 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la manifestación que ha recorrido el centro de Zaragoza, desde la plaza Sas hasta el Edificio Paraninfo, donde han reivindicado más derechos, mejores salarios y más vivienda asequible, sin olvidar los conflictos internacionales. El lema de la manifestación ha sido 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, ha aludido a "los sindicalistas, hombres y mujeres, que están por el mundo, que están siendo perseguidos y acosados por el mero hecho de ser sindicalistas". Además, ha mencionado los conflictos de Ucrania, Irán y Palestina, así como la situación en Argentina.

Arcéiz ha afirmado que lo que preocupa a la mayoría social son los salarios y la vivienda, y ha apostado por "hacer una defensa responsable del diálogo social" al respecto.

"No puede ser que empiece una guerra y, automáticamente, suban los precios de las cosas, de manera que todo el esfuerzo que hacemos en las empresas para negociar el incremento de los salarios" lo absorbe la subida del IPC mientras "se van a quedar los beneficios los de siempre, las energéticas, los bancos".

Otro asunto de interés para UGT es la reducción de jornada, advirtiendo su secretario general: "Si alguien piensa que ya nos hemos olvidado de la reducción de jornada está equivocado por completo", prometiendo que esta medida "será un hecho en este país como lo fue la reducción a 40 horas semanales: Conseguiremos las 37,5 horas más pronto que tarde y, si no hay una mayoría en el Parlamento español que la quiera apoyar, nosotros, convenio a convenio, empezaremos a negociarla".

En materia de vivienda, José Juan Arcéiz ha comentado que "no puede ser que jóvenes, incluso teniendo un buen salario, no pueden acceder a una vivienda, no pueden comprar una vivienda, y ni siquiera a veces pueden pagar el alquiler: Un drama".

El dirigente de UGT Aragón ha apostado, también, por reducir la siniestralidad laboral, con 12 trabajadores fallecidos en accidente de trabajo este año, 35 en 2025. "Es inadmisible, no puede ser que sigan muriendo los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo y aquí no pase nada", ha dicho, tildando de "obsoleta" la ley de prevención de riesgos laborales, aprobada hace más de 20 años.

De cara a la aprobación de una nueva normativa, con el borrador ya en las Cortes Generales, Arcéiz ha pedido a los partidos políticos que "hagan las propuestas que tengan que hacer, pero que terminen aprobándola por unanimidad o por una mayoría amplia".

En un discurso pronunciado en el Edificio Paraninfo, al término de la manifestación, Arcéiz ha extendido su solidaridad a las trabajadoras y trabajadores del sector de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza, también a los del sector del almacenaje y distribución de alimentos de Zaragoza, a las trabajadoras de residencias, que reivindican un nuevo convenio, y a los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio.

Arcéiz ha destacado las movilizaciones de los trabajadores afectados por ERE, como los de Man Hummel, Adient, Zelenza y Majorel, y también se ha referido a los trabajadores del sector sanitario, ha dado "un abrazo solidario" a los empleados del Parque de Atracciones de Zaragoza y ha respaldado las movilizaciones por la Educación Infantil 0-3, tras lo que ha rechazado la concertación del bachillerato, para lo que "no hay ninguna necesidad real".

"Las calles de muchos lugares de Aragón vuelven a teñirse del rojo de nuestras organizaciones, del morado de la lucha feminista y del blanco de la paz", ha celebrado Arcéiz, quien ha aseverado que "mientras algunos se empeñan en levantar muros de odio, en polarizar la sociedad y en convertir la política en un campo de batalla de barro, nosotros, los sindicatos de clase, estamos aquí para levantar puentes hacia la dignidad, la igualdad y la paz".

MOVILIZACIÓN INTERNACIONALISTA

El secretario general de CCOO, Manuel Pina, ha señalado que los sindicatos están poniendo el focoi en el carácter "internacionalista" del 1 de Mayo: "Estamos viviendo una época en la que múltiples decisiones internacionales, sobre todo en el ámbito de la presidencia de Estados Unidos, del presidente Trump, están afectando a la vida diaria de las personas".

"Esto no es hablar de geopolítica de manera abstracta", ha incidido Pina, quien ha enfatizado que la política de aranceles de Trump "está afectando a muchos sectores productivos y a los empleos de nuestra gente".

También ha aludido a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, "las amenazas a Cuba, el intento de anexionarse Groenlandia y, finalmente, la guerra en Irán y en el Líbano, sin olvidarnos de lo que está ocurriendo en Palestina, que tiene una continuidad".

"Eso ha provocado que, en este momento, la incertidumbre se traslade directamente a la economía y al día a día", ha lamentado el dirigente de CCOO, quien ha sido claro: "No hace falta más que ir a echar gasolina al coche o entrar en cualquier tienda para comprar productos alimenticios para ver que la inflación ha vuelto a repuntar; lo que vivimos con el inicio de la guerra de Ucrania, lo estamos volviendo a ver".

SALARIOS

En cuanto a las reivindicaciones laborales, Manuel Pina ha destacado la mejora de los salarios, alertando de que la inflación recorta el poder adquisitivo, de forma que "los salarios se tienen que adecuar a estas circunstancias".

Pina ha recalcado que "las empresas están batiendo récords de beneficios", añadiendo que "cuando hay un problema como este de Ucrania o la guerra de Irán trasladan, automáticamente, y de manera muy rápida esa incidencia a los precios, pero luego les cuesta mucho trasladarlo a los salarios: Vamos a pelear ahí".

"No nos olvidamos de la reducción de jornada", ha continuado Manuel Pina, quien ha avanzado que los sindicatos la exigirán en la negociación colectiva de todos los convenios de España.

El secretario general regional de CCOO ha mencionado también la política de vivienda, "no solo un problema vital y personal que todo el mundo tenemos", añadiendo que "no está en el IPC" y es "evidentemente ya un problema económico" porque "con salarios relativamente bajos o normales no puedes alquilar una vivienda en determinados sitios".