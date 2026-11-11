CCOO y UGT Aragón sitúan la vivienda en el centro de la manifestación de cierre de la huelga general

1133024.1.260.149.20261111192949 Manifestación convocada por CCOO y UGT en Zaragoza con motivo de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, que ha partido a las 18.00 horas de la Puerta del Carmen y ha concluido en la Plaza Europa, con la vivienda como eje central. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vivienda y el encarecimiento del coste de la vida han centrado este miércoles la manifestación convocada por CCOO y UGT en Zaragoza como cierre de la jornada de huelga general del 11 de noviembre. Los sindicatos han trasladado a la calle las reivindicaciones sociales que acompañan a las demandas laborales planteadas durante los paros y han advertido de que la movilización no supone el final de sus acciones, sino el comienzo de una nueva etapa de presión.

La marcha ha partido a las 18.00 horas de la Puerta del Carmen y ha recorrido el trayecto hasta la Plaza Europa. Antes de su inicio, los secretarios generales de CCOO Aragón, Manuel Pina, y UGT Aragón, José Juan Arceiz, han explicado que esta convocatoria pretendía dar protagonismo a la dimensión social de la huelga, con especial atención a las dificultades para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad.

"En esta de Zaragoza hemos querido que todo lo que hemos trabajado durante estas semanas, todo lo que hemos trabajado durante el día de hoy en los paros en las empresas, en los paros en los sectores, se visualice en la manifestación de la tarde", ha señalado Pina, quien ha diferenciado esta movilización de las reivindicaciones laborales sobre las que los sindicatos habían puesto el foco durante la mañana.

El responsable de CCOO ha defendido que el descontrol de los precios, unos salarios que no permiten afrontar los gastos y las subidas de la vivienda forman parte de una misma situación de desigualdad. "Estamos hablando de que las empresas están batiendo récord de beneficios y eso no se acaba de repartir en la sociedad", ha resaltado.

LA VIVIENDA Y LOS PRECIOS, EJE DE LA PROTESTA

Pina ha destacado la participación de colectivos juveniles y sociales en la manifestación para que sus demandas tengan un papel protagonista. "Hemos hecho con gente joven, con colectivos jóvenes, con colectivos sociales que van a venir en nuestra manifestación, que sean muy protagonistas", ha indicado.

A su juicio, el acceso a la vivienda constituye "la mayor fractura social que tenemos en este momento". El dirigente sindical ha insistido en que las dificultades para acceder a un inmueble deben abordarse junto a la evolución de los salarios y el resto de gastos cotidianos.

Por su parte, Arceiz ha cuestionado que se centre el debate en la repercusión de la huelga sobre el consumo, después de que se apuntara a una reducción de alrededor del cinco por ciento.

"A esos responsables que lo han dicho debería de preocuparles por qué la clase trabajadora no puede pagar la factura de la luz", ha planteado. "¿Por qué no puede pagar la factura de la luz y el alquiler? ¿O por qué no puede pagar la factura de la luz, el alquiler y la factura del supermercado?", ha añadido.

El secretario general de UGT Aragón ha considerado que la especulación se ha extendido más allá del mercado inmobiliario. "Ya no es el sector inmobiliario el que decíamos que es especulativo, que lo es. Es que también el sector energético es especulativo, porque lo es. Y el sector de la gran distribución alimenticia también", ha manifestado.

En este sentido, ha aludido a los beneficios de las compañías petroleras para defender que existe margen para contener los precios y mejorar las condiciones de los trabajadores. "Hay margen para mejorar, hay margen para no tener que subir los precios", ha sostenido. También ha abogado por que el encarecimiento de los productos alimentarios no se traslade a los trabajadores del sector primario.

LA HUELGA COMO PUNTO DE PARTIDA

Más allá de la manifestación, Arceiz ha situado la jornada de este miércoles como el comienzo de nuevas actuaciones sindicales. "Es el último acto, como digo, del día, pero es el primero del resto de los días que vamos a tener que poner todos los temas que estamos en la propia pancarta y que han sido los puntos claves para la movilización de hoy encima de las mesas de negociación", ha avanzado.

El responsable de UGT ha recordado que ambos sindicatos continuarán participando en espacios de negociación y ha destacado que la patronal del sector cárnico contactó durante la jornada con el comité de huelga para abordar el convenio colectivo, después de tres días de paros en el sector con seguimientos cercanos al cien por cien, según sus datos.

"Nosotros no estamos aquí para un día, estamos aquí para todos los días", ha subrayado. En su opinión, los conflictos laborales y el bloqueo de la negociación colectiva requieren mantener la presión para conseguir acuerdos.

En esta línea, ha revelado que el acuerdo estatal por el empleo y la negociación colectiva permanece bloqueado por parte de la patronal y ha detallado que la propuesta presentada por CCOO y UGT incluía medidas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Entre ellas, ha mencionado que una parte del incremento salarial tuviera en cuenta la evolución de los precios de compra y alquiler, que, según ha indicado, no avanzan al mismo ritmo que los sueldos.

LOS SINDICATOS DEFIENDEN EL SEGUIMIENTO DEL PARO

Manuel Pina ha valorado el seguimiento de la huelga y ha cuestionado los datos difundidos por el Gobierno de Aragón sobre la participación en los servicios públicos al considerar que no tenían en cuenta los servicios mínimos. "Cuando en un hospital todas las urgencias están de guardia, el cien por cien de las urgencias están de guardia, claro, si las cuentas que están trabajando yo creo que es hacer un poco de trampa", ha dicho.

El dirigente de CCOO ha añadido que, descontados esos servicios, el resto del personal hospitalario había secundado el paro en una proporción que, según sus datos, rondaba el 60 por ciento. También ha defendido que la convocatoria había conseguido paralizar numerosos procesos productivos.

Por último, preguntado por las críticas políticas a la huelga y su posible repercusión sobre el diálogo social en Aragón, Pina ha expresado su confianza en que las relaciones entre el Gobierno autonómico, la patronal y los sindicatos continúen con normalidad.

"La negociación colectiva en Aragón, el diálogo social en Aragón es una cosa muy importante para el Gobierno, para la patronal y para los sindicatos, en definitiva para los ciudadanos y ciudadanas de Aragón", ha concluido.