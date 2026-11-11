CCOO y UGT cifran en más del 70% el seguimiento de la huelga general en Aragón

Los secretarios generales de UGT Aragón, José Juan Arceiz, y de CCOO Aragón, Manuel Pina, durante el piquete informativo frente a la sede de CEOE Aragón con motivo de la huelga general - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han cifrado en más del 70 por ciento el seguimiento de la huelga general de este miércoles en Aragón, según los datos recopilados durante los turnos de noche y mañana en los distintos sectores productivos y las administraciones públicas. Los responsables sindicales han calificado la convocatoria de "éxito" y han advertido de que la movilización no será el final de sus reivindicaciones, sino el inicio de una nueva etapa de presión para desbloquear la negociación colectiva y conseguir mejoras salariales y laborales.

Unas 200 personas han participado en un piquete informativo convocado por ambas organizaciones frente a la sede de CEOE Aragón, en Zaragoza, en una concentración que se ha desarrollado de forma pacífica y en la que se han escuchado silbatos, tambores y bombos, además de encenderse bengalas.

Ante los medios de comunicación han intervenido el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, y el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, quienes han valorado los primeros datos de participación, han explicado los motivos de la huelga y han avanzado las acciones previstas para la jornada.

Arceiz ha asegurado que "los sindicatos de clase hemos ganado la huelga general del 11 de noviembre" y ha destacado que la participación ha superado las previsiones que, a su juicio, apuntaban a un posible fracaso de la convocatoria.

El dirigente de UGT ha situado por encima del 70 por ciento el seguimiento medio en los distintos sectores y ha mencionado empresas como Exide, Tudor, CAF, Saica y Valeo, donde, según sus datos, el 100 por cien de las plantillas no han acudido a trabajar.

En el caso de FCC, ha indicado que, descontando el porcentaje de servicios mínimos, el resto de los trabajadores tampoco habría acudido a sus puestos. Ha trasladado una valoración similar sobre los autobuses de Avanza, donde ha criticado que los servicios mínimos superasen el 60 por ciento, y sobre la Administración autonómica y el sector sanitario. En este último ámbito, ha estimado que alrededor del 60 por ciento de los trabajadores que no estaban incluidos en los servicios mínimos ha secundado la huelga.

Por su parte, Pina ha señalado que la convocatoria está siendo un "éxito laboral" tanto en los turnos de noche como en los de mañana, con una participación que ronda el 70 por ciento en los ámbitos productivos y en las administraciones públicas.

El responsable de CCOO ha destacado tres aspectos de la jornada: la participación, la tranquilidad con la que se han desarrollado los piquetes informativos y la dimensión social de las reivindicaciones.

"Para nosotros es fundamental que la foto de hoy sea esta foto y no sea una foto de un incidente en un piquete", ha manifestado. Pina ha recordado que los dispositivos sindicales comenzaron a trabajar a las 21.00 horas del martes y se desplazaron por polígonos industriales y empresas durante la noche para informar a los trabajadores. A su juicio, la ausencia de incidentes durante esas actuaciones constituye otro de los elementos que definen el desarrollo de la huelga.

EXIGEN A LA PATRONAL DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La elección de la sede de CEOE Aragón para celebrar el piquete responde, según ambos sindicatos, a la voluntad de trasladar a las organizaciones empresariales parte de las reivindicaciones de la convocatoria.

Arceiz ha reclamado que la patronal se implique para desbloquear el acuerdo estatal de negociación colectiva, que permanece paralizado desde el 31 de diciembre del año pasado.

El secretario general de UGT Aragón ha pedido a las organizaciones empresariales aragonesas que utilicen su influencia para trasladar a sus interlocutores nacionales la necesidad de volver a sentarse a negociar. Ha defendido que "de alcanzar un acuerdo se podría trasladar las reivindicaciones salariales y laborales a sectores pequeños y empresas en las que los sindicatos tenemos menor capacidad de organización".

En la misma línea, Pina ha advertido de que, si la patronal no retoma las conversaciones sobre el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, los sindicatos convertirán cada bloqueo de un convenio en un conflicto. "Vamos a sumar los conflictos y vamos a hacer que el día de hoy sea el inicio de un conflicto en el ámbito de la negociación colectiva y no el final de nada", ha confirmado.

El dirigente de CCOO ha defendido que existe margen para mejorar las condiciones de los trabajadores porque, según ha argumentado, la economía está creciendo y las empresas están alcanzando récords de beneficios. Por ello, ha reclamado que las compañías asuman subidas salariales mayores y mejoras laborales.

LOS SINDICATOS DEFIENDEN LA CONVOCATORIA Y SU FECHA

A raíz de las críticas de representantes políticos a la huelga general, Pina ha reivindicado el derecho constitucional de los trabajadores a secundar paros y manifestaciones.

"Nos gustaría que nos dejaran a nosotros ejercer los derechos constitucionales como es hacer una huelga general", ha afirmado. En este sentido, ha pedido que se respete la movilización sindical del mismo modo que las organizaciones respetan las convocatorias impulsadas por los partidos políticos.

Sobre la apertura de grandes establecimientos comerciales durante la mañana, Arceiz ha diferenciado entre el funcionamiento de la industria y los procesos productivos y el del comercio. Ha detallado que los sindicatos han concentrado inicialmente sus recursos en los polígonos industriales y que, tras la concentración ante la patronal, los piquetes se desplazarían por las calles de Zaragoza para extender la convocatoria al comercio.

El responsable de UGT ha restado importancia a que determinados establecimientos permanezcan abiertos y ha asegurado que la estrategia sindical ha buscado priorizar la participación en los centros de trabajo frente a la búsqueda de imágenes de enfrentamientos o cierres. "Hemos tratado más que de buscar fotos efectistas, fotos que son históricas, buscar efectividad", ha explicado.

Ambos dirigentes han sostenido igualmente la oportunidad de celebrar la huelga en la actual coyuntura, frente a las críticas que cuestionan su convocatoria en vísperas de un periodo electoral. Pina ha respondido que las huelgas generales siempre han generado rechazo y ha considerado que la movilización se ha desarrollado en un momento en el que los trabajadores han decidido defender sus derechos.

Arceiz ha planteado que aplazarla habría podido retrasar durante meses las reivindicaciones. "O la hacemos ahora o probablemente no aprovecharemos ese momento de indignación social para dar cauce a la propuesta y a la reivindicación", ha señalado. En su intervención ha aludido al problema de la vivienda y al contexto de malestar social que, a su juicio, justificaba no posponer la convocatoria hasta después de las elecciones y la formación de un nuevo Gobierno.

MANIFESTACIÓN POR LA TARDE EN ZARAGOZA

La jornada continuará durante el turno de tarde con nuevas actuaciones sindicales y con la manifestación convocada a las 18.00 horas, que partirá de las Puerta del Carmen. Pina ha avanzado que la movilización tendrá un marcado componente social y estará especialmente centrada en el problema de la vivienda.

Los sindicatos esperan una participación masiva en esta convocatoria, que consideran la segunda gran imagen de la jornada después de los piquetes informativos de la mañana. Arceiz ha concluido expresando su confianza en que la marcha reúna a un elevado número de personas y ha asegurado que el desarrollo de la huelga está permitiendo trasladar a la calle las reivindicaciones laborales que motivan el paro.