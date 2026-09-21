CCOO y UGT denuncian tres nuevos accidentes laborales mortales y elevan a 27 las personas fallecidas en Aragón este año

Concentración de UGT y CCOO en protesta por los incendios forestales. - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos se han concentrado este lunes, en el monumento a la Constitución de Zaragoza para mostrar su indignación y repulsa ante los accidentes laborales mortales registrados en los últimos días y reclamar un mayor compromiso de empresas y administraciones con la prevención de riesgos laborales.

La concentración conjunta de CCOO y UGT se produce después de que el pasado 18 de septiembre falleciera Rosana Perruca Remartínez, de 49 años, en un accidente laboral en Langa del Castillo (Zaragoza), tras ser arrollada por la furgoneta de Correos con la que trabajaba como cartera rural.

Los sindicatos han reclamado que se investiguen las circunstancias del accidente, ocurrido cuando la trabajadora habría aparcado la furgoneta para realizar un reparto y fue arrollada por el propio vehículo. CCOO ha denunciado asimismo la presión y el estrés a los que están sometidos los carteros rurales, al tiempo que ha exigido que se esclarezca si existió algún problema relacionado con el vehículo o con las condiciones de seguridad.

A este accidente se ha sumado el ocurrido en Teruel el pasado viernes, y que se ha saldado con la muerte de dos personas como consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono. El suceso tuvo lugar en una cochera del barrio del Carmen de Teruel, donde los trabajadores se encontraban con un grupo electrógeno de combustión en marcha y la puerta cerrada.

Para CCOO y UGT, la investigación de estos hechos debe determinar con máximo rigor las causas de los accidentes y comprobar si se cumplían las condiciones de seguridad, los procedimientos de trabajo y las medidas de prevención de riesgos laborales exigibles.

27 FALLECIDOS

Los sindicatos han actualizado además su balance de siniestralidad laboral mortal tras cotejar sus datos con las estadísticas oficiales recientemente publicadas por el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).

De esta forma, el número de personas fallecidas por accidente laboral en Aragón en lo que llevamos de año asciende a 27, con las dos últimas víctimas mortales registradas en Teruel.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha señalado que los tres accidentes de los últimos días vuelven a poner de manifiesto que "han fallado las medidas de seguridad" y ha reclamado que las investigaciones determinen qué ocurrió en cada caso.

Respecto al accidente de la cartera rural, Clarimón ha apuntado que será necesario esclarecer si existió algún problema con el vehículo, al tiempo que ha denunciado las condiciones de presión y estrés con las que trabajan los carteros rurales.

En relación con el accidente de Teruel, ha destacado la gravedad de que los trabajadores estuvieran en un espacio cerrado con un grupo electrógeno en funcionamiento y ha pedido que se determine cómo pudieron producirse esas condiciones de trabajo.

Clarimón ha puesto también el foco en las dificultades para garantizar la prevención en las pequeñas y muy pequeñas empresas, donde, según ha denunciado, "la ley de prevención no llega, no existe".

MÁS MEDIOS Y PREVENCIÓN PARA EVITAR NUEVAS MUERTES

CCOO y UGT han demandadp una vez más que empresas y administraciones cumplan con su obligación de eliminar los riesgos y adoptar todas las medidas preventivas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas trabajadoras, con un cumplimiento estricto de la legislación en materia de prevención y con participación de las plantillas.

Los sindicatos consideran que debe haber más medios, información y formación en prevención de riesgos laborales, así como una mayor implicación de empresas y administraciones para evitar que condiciones inseguras de trabajo vuelvan a provocar accidentes y muertes.

Igualmente, han exigido el máximo rigor y transparencia en la investigación de los accidentes para "esclarecer lo sucedido, establecer las responsabilidades que correspondan y adoptar las medidas necesarias para evitar que tragedias como estas vuelvan a repetirse".

CCOO y UGT han trasladado su solidaridad y condolencias a las víctimas, sus familiares, compañeros y amigos. "Nadie debería morir en el trabajo", han señalado los sindicatos, que han concluido la concentración con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de accidentes laborales.