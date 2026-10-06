CCOO ve agotada la legislatura y sitúa a principios de noviembre la huelga general, pendiente de concretar el día

El secretario general de CCOO, Manuel Pina, y el secretario de Salud Laboral, Luis Clarimón, tras la jornada celebrada en el Joaquín Roncal. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha considerado este martes, 6 de octubre, que la legislatura se encontraba "acabando en el vacío" desde hace aproximadamente un año y ha valorado el adelanto de las elecciones generales como una oportunidad para "reiniciar una nueva legislatura" ante el bloqueo político que, a su juicio, ha impedido avanzar en distintas medidas laborales y sociales.

Pina ha subrayado que su organización preferiría que continuasen las "políticas progresistas", aunque ha apuntado que la situación parlamentaria hacía cada vez más difícil sacar adelante iniciativas.

Las declaraciones se han producido en Zaragoza, durante la atención a medios posterior a la jornada 'Los planes de movilidad sostenible, segura y saludable al trabajo en el marco de la negociación colectiva, como medida frente a los accidentes laborales', celebrada en el Centro Joaquín Roncal.

El dirigente sindical ha situado el origen de este escenario en el deterioro de la mayoría de investidura que permitió durante un tiempo la aprobación de leyes. Según ha explicado, hace aproximadamente un año dejó de ser efectiva y desde entonces las propuestas trabajadas junto al Gobierno "no han salido". Entre ellas ha destacado la reducción de la jornada laboral, cuya tramitación terminó frustrándose y que, según ha señalado, supuso una derrota parlamentaria especialmente relevante para el sindicato.

"Nosotros criticamos que no saliera la reducción de la jornada, no que venga un Gobierno y nos diga que no la va a hacer o que la va a aumentar", ha apuntado Pina, quien ha insistido en que la posición de CCOO no se limita a la convocatoria electoral, sino que responde a un periodo prolongado de dificultades para aprobar medidas.

A esta situación ha añadido la falta de presupuestos y el bloqueo de otras iniciativas, entre ellas las relacionadas con la vivienda. "Los decretos de la vivienda han sido, digamos, los clavos del ataúd de lo que ya se veía venir desde hace tiempo", ha dicho el secretario general de CCOO, que ha descartado que el adelanto electoral responda únicamente a un acontecimiento concreto de los últimos días.

UNA HUELGA CON COMPONENTE LABORAL Y SOCIAL

En paralelo al escenario político, CCOO mantiene su decisión de convocar una huelga general que, según Pina, se sitúa en los primeros compases de noviembre. El sindicato prevé adoptar formalmente la convocatoria este miércoles, en el Consejo Confederal, después del Comité Confederal Extraordinario celebrado este lunes, y concretar entonces la fecha definitiva.

La movilización responde a la confluencia de varias reivindicaciones. Pina ha explicado que CCOO ya tenía previstas movilizaciones durante el otoño y el invierno ante el bloqueo de la negociación colectiva y, especialmente, por la situación de los salarios. A su juicio, la evolución de los precios está absorbiendo las subidas salariales pactadas y dificultando la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

El secretario general ha responsabilizado además a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme de haber contribuido al bloqueo al no haber iniciado todavía la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Ha recordado que el sindicato lleva instando a abrir esta negociación desde finales del año pasado y ha advertido de que esta situación está provocando "muchos conflictos y muchos bloqueos de negociación colectiva".

Pina ha reivindicando el papel del AENC como instrumento compartido entre sindicatos y empresarios para orientar la negociación colectiva y facilitar soluciones cuando aparecen conflictos concretos. Sin embargo, ha lamentado que este año ni siquiera se hay iniciado el proceso, lo que, unido a la evolución de los precios lleva a CCOO a plantear una respuesta movilizadora.

A este componente laboral se ha sumado la situación generada en torno a la vivienda y, en concreto, el caso de Maricarmen, según ha relatado Pina, que fue desahuciada después de haber vivido durante 70 años en su vivienda y pese a no haber dejado de pagar un recibo. El dirigente sindical ha considerado que este caso ha generado una "indignación social" que ha terminado confluyendo con las reivindicaciones que CCOO ya tenía previstas.

SALARIOS, VIVIENDA Y PENSIONES

Pina ha querido dejar claro que la huelga general no estará convocada exclusivamente por la problemática de la vivienda. "Es un problema prioritario también para nosotros y es un problema con muchísimas aristas y muy complejo", ha remarcado, antes de recordar que buena parte de las competencias en esta materia corresponden a las comunidades autónomas y no al Gobierno central.

La intención del sindicato es que la movilización combine la reivindicación por el acceso a la vivienda con las demandas estrictamente laborales. En este segundo bloque, CCOO pretende situar los salarios y las condiciones de trabajo como uno de los ejes principales de la huelga, junto a otras cuestiones que, según Pina, están generando preocupación entre los trabajadores.

Entre ellas ha mencionado el debate sobre las bajas laborales, ante lo que considera una "criminalización" de las personas que se encuentran enfermas. Asimismo, ha criticado el intento de enfrentar a generaciones por cuestiones como el acceso a la vivienda o las pensiones.

Frente a ese planteamiento, Pina ha defendido que el conflicto no debe situarse entre jóvenes y mayores. "El problema son los especuladores que ponen los precios de los pisos y las empresas que pagan bajos salarios", ha sostenido, al considerar que las dificultades de ambos colectivos responden a problemas diferentes que no deben utilizarse para enfrentar unas generaciones con otras.

CCOO prevé además coordinar esta movilización con el movimiento sindical de inquilinas debido al peso que tendrá la vivienda en las reivindicaciones. No obstante, Pina ha insistido en que el sindicato quiere mantener un "fundamental componente laboral" en la huelga general y que los salarios y las condiciones de trabajo deben situarse al mismo nivel que la problemática habitacional.

LA CAMPAÑA ELECTORAL CONDICIONARÁ LA FECHA

El sindicato quiere evitar que la huelga general se desarrolle durante la campaña electoral. Pina ha señalado que el sindicato no pretende "entrar en la campaña electoral" y que, por este motivo, tendrá que elegir una jornada anterior al inicio de ese periodo, que el dirigente sindical ha situado en torno al viernes 13 de noviembre.

La organización se encuentra así ante dos calendarios que confluyen: por un lado, el de las movilizaciones que ya había previsto para reclamar avances en la negociación colectiva y mejoras salariales; por otro, el proceso electoral derivado del adelanto de los comicios generales. La intención es encajar la huelga en los primeros días de noviembre sin aproximarla excesivamente al inicio de la campaña.

Pina ha insistido en que la convocatoria no nace únicamente de la situación política generada por las elecciones. Su origen se encuentra, ha explicado, en el bloqueo de la negociación colectiva, la evolución de los precios, la falta de avances en determinadas medidas laborales y una creciente preocupación social por el acceso a la vivienda.

El dirigente sindical ha defendido que la apertura de una nueva legislatura debería permitir recuperar la capacidad de aprobar medidas que durante el actual periodo han quedado bloqueadas. Entre ellas ha situado de nuevo la reducción de la jornada laboral, una reivindicación que CCOO considera pendiente después de que su propuesta no prosperara en el Parlamento.