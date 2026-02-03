CCOO ve "históricos" los datos económicos y de empleo, pero avisa de que "no es suficiente"

Dirigentes de CCOO, con su secretario general, Unai Sordo, a la cabeza, en la Asamblea 'De las respuestas a la acción', celebrada en Zaragoza. - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado este martes que España es "el país que más crece en la UE", que "nunca ha habido más gente trabajando", con el empleo "en récords históricos" y en disposición de alcanzar el pleno empleo en los próximos años, pero ha avisado de que "todo esto no es suficiente" porque el crecimiento económico sigue sin llegar a "millones de hogares".

Este es uno de los puntos principales a abordar por la organización sindical en una asamblea celebrada este martes en Zaragoza bajo el lema 'De las respuestas a la acción', en el marco de una gira que comenzó la semana pasada en La Rioja, continuará este miércoles en Toledo y que culminará en primavera en Madrid.

Así, Sordo ha reivindicado que están subiendo los salarios y que, por primera vez en España, se está produciendo un incremento tanto del empleo, como de la economía, de los salarios y de la productividad, algo que "no había pasado nunca en la historia reciente de nuestro país".

Sin embargo, ha subrayado que "todo esto no es suficiente" ya que "sigue habiendo millones de personas, millones de hogares donde el crecimiento de la economía no lo ven en la mejora de su poder de compra y de sus condiciones materiales de vida".

En su opinión, esto está ocurriendo porque hay en torno a diez millones de personas que cobran "un poquito más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", pero "apenas llegan a la media salarial" porque sus sueldos llevan años "estancados".

SUBIDAS SALARIALES DE HASTA EL 7%

El objetivo fundamental para esta movilización sindical es que el crecimiento de la economía "llegue a las familias, a los hogares y a la clase trabajadora". Para ello, CCOO ha planteado que los convenios colectivos recojan una subida salarial de hasta el 7% para estos "millones de personas" que "sienten, y con razón, que el impulso económico español no llega a sus bolsillos y a sus condiciones de vida".

Sordo ha enmarcado esta situación con la pérdida de capacidad de compra de muchos hogares españoles debido a la evolución de los precios, en particular "algunos precios básicos", como el de la vivienda.

"España necesita, y el conjunto de las administraciones públicas de nuestro país, no sólo la central, sino particularmente las autonómicas, definir una estrategia ambiciosa de vivienda, que rebaje sustancialmente el precio de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler", ha defendido, reprochando a las comunidades autónomas no haber desplegado "ninguna política de vivienda seria", sino "todo lo contrario", al apostar por "políticas destinadas a mantener artificialmente altos los precios".

"Y esto hace que millones de personas, sobre todo gente joven, no puedan con los sueldos que cobran acceder a una vivienda digna, ni en alquiler ni en propiedad. Por tanto, es una exigencia clara del sindicato: Salarios, vivienda, tiempo de trabajo, condiciones materiales de vida, servicios públicos", ha añadido.

SALARIOS, TECHO Y TIEMPO

"Salarios, techo y tiempo" son los tres lemas principales de la "triple bandera" que va a defender CCOO, que se materializará mediante "una ofensiva en materia de negociación colectiva", con el objetivo de que los salarios suban al menos un 4% en cada sector y hasta el 7% en aquellos que estén por debajo de la media.

El líder sindical ha aseverado que esto "no es ninguna utopía" ni "nada que no se puedan permitir las empresas", que en su mayoría "están acumulando beneficios y excedentes como nunca en la historia". "La economía marcha bien y hay que distribuir la riqueza que se está generando", ha reiterado.

NO CRIMINALIZAR A MIGRANTES

Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha enmarcado estas asambleas en la salida de los congresos que celebró el sindicato el año pasado, por lo que "era bueno ir a todas las comunidades autónomas a hacer este tipo de asambleas" para abordar las diferentes posturas, propuestas y "activar al sindicato".

Sobre la situación económica actual en Aragón, ha destacado que se está "acercando mucho" al pleno empleo, que prácticamente ha alcanzado para los hombres, aunque no para personas jóvenes, mujeres o parados de larga duración, con los que hay "un problema".

Ha insistido en que Aragón va a necesitar mano de obra en determinados sectores, motivo por el que ha afirmado que no entiende que haya personas que "criminalizan" a las únicas personas que quieren ocupar esos puestos de trabajo, que son los migrantes.

"No acabamos de entender cómo un día oímos que vamos a necesitar mano de obra en sectores como la construcción, como el campo, a la vez que se criminaliza a la gente que pueda venir a trabajar", ha criticado.

Por otro lado, Pina ha advertido de que Aragón "será un territorio tecnológico si las inversiones hacen que sea tecnológico" y no simplemente por albergar centros de datos. En este ámbito, ha asegurado que los agentes sociales tienen "mucho que decir" a la hora de promover una formación y cualificación adaptada a las necesidades.

En relación a los últimos datos del paro registrado, que ha subido en 1.141 personas en enero en Aragón en relación al mes anterior (+2,4%) hasta los 49.595 desempleados, Pina ha afirmado que no ha sido un "mal" mes, pese al incremento en el número de desempleados.