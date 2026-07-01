Celma (PP) avisa de que el pueblo "no va a tolerar" un Pilar sin feria taurina

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ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha vuelto a cargar este miércoles contra el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y le ha acusado de "alinearse" con los antitaurinos para que la capital aragonesa no tenga festejos taurinos y populares en las Fiestas del Pilar, y le ha avisado de que "el pueblo no va a tolerar" que haya un Pilar sin su feria taurina.

Así lo ha trasladado Celma a los medios de comunicación un día después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) anulara de nuevo el segundo pliego para la concesión de la gestión de la plaza de toros 'la Misericordia' de Zaragoza, lo que ha llevado a la institución provincial a anunciar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para que conceda unas medidas cautelares que permitan adjudicar el coso, como última posibilidad de que se pueda celebrar feria taurina en las Fiestas del Pilar.

Después de las críticas de los aficionados por la gestión de los festejos taurinos y populares en el coso zaragozano, la institución provincial optó por un pliego que recogía diversas exigencias de calidad en los espectáculos o descuentos en entradas, entre otros, pero fue anulado el pasado 18 de marzo por el Tacpa, y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), lo que imposibilitó la celebración de la Feria de San Jorge, en abril.

En este punto, la DPZ optó por un nuevo pliego que garantizara que la Feria del Pilar no corriera la misma suerte, planteando directamente una subasta económica, que el Tacpa también ha anulado ahora.

LA PREOCUPACIÓN AUMENTA

El dirigente 'popular' ha expresado que su preocupación "va aumentando": "Desgraciadamente, está sucediendo todo lo que advertimos hace meses".

En sus palabras, sería "una desgracia sin precedentes" para Zaragoza, que no van a "tolerar", que haya unas Fiestas del Pilar sin festejos taurinos mayores, festejos populares, emboladores, roscaderos o recortadores, diferentes versiones de la tauromaquia que se desarrollan "a lo largo y ancho" de toda la provincia.

"Estamos viendo en todos los días y en todas las fiestas populares de nuestra provincia. Lo vemos en la Almunia, lo vemos en Gallur, lo vemos en Pina, lo vemos en Figueruelas, lo estamos viendo en Botorrita, en todas las fiestas de nuestros pueblos", ha asegurado, añadiendo que "el culmen" de todo ello es la Feria del Pilar en la plaza de toros de 'la Misericordia'.

"Desgraciadamente, nos vamos a quedar sin festejos taurinos por una mala gestión y por una alianza clara entre los antitaurinos y quien gobierna la Diputación Provincial de Zaragoza", ha reiterado, recordando que la Feria de San Jorge ya no se pudo celebrar por este motivo.

ATAQUE A LA CULTURA Y A "LA ESENCIA DE NUESTRO PUEBLO"

Celma ha criticado que "sigamos sin respuesta" ante un hecho "que ataca a la cultura y a la esencia de nuestro pueblo". "Tienen que ser conscientes de que la gestión en materia cultural y en lo vinculado a la tauromaquia no depende de los gustos personales de los políticos", ha apostillado, a la vez que ha insistido en que esto "hay que respetarlo porque es un gusto que procede del pueblo y se ha asentado en nuestra cultura popular".

Ha recordado que hay una Ley de Patrimonio Cultural que reconoce a la tauromaquia como "bien de patrimonio cultural de nuestro país" y que, aunque no hubiera una norma, "nuestras costumbres, nuestros hechos demuestran que así es".

"Nadie entiende que existan unas ferias del Pilar en Zaragoza sin que podamos ver las cuadrillas de emboladores, de roscaderos, los recortadores con anillas y sin anillas de Épila, de Gallur, de Pastriz, de La Almunia, de Ejea. ¿Nos van a dejar sin eso en estas fiestas del Pilar?", ha preguntado el presidente del PP provincial, quien ha aseverado que el presidente de la institución y todo su equipo van a ser "responsables".

Celma ha destacado que el público "demanda" espectáculos taurinos "pagando sus entradas durante todas las Fiestas del Pilar", con algunos días en los que la plaza se llena "hasta en cuatro ocasiones": en las vaquillas, en los concursos de recortadores, en la corrida de la tarde e incluso en otro festejo por la noche.

"La gestión política tiene que estar al nivel de la demanda cultural que pide la gente del pueblo, y la provincia de Zaragoza es taurina", ha sentenciado.

"CADA VEZ MÁS DIFÍCIL"

El también diputado autonómico ha reconocido que "cada vez es más difícil" salvar la feria taurina del Pilar y ha culpado de ello al equipo de gobierno de la DPZ: "Si nos hubiesen hecho caso desde el principio, podían haber preparado una licitación correcta mucho tiempo antes incluso de que acabase la que estaba en vigor, no estaríamos en esta situación"

Preguntado por los pasos que debe dar la DPZ para que se pueda celebrar la Feria del Pilar, ha dicho que los que tienen la responsabilidad de gestión, asesores y asistencia jurídica es el Gobierno de la Diputación.

"Si le han dicho ya en dos ocasiones que no saque una licitación con carácter patrimonial, pues digo yo que insistir en el asunto es un acto de cabezonería cuando menos", ha apostillado, a la vez que ha rechazado que saquen "excusas" o "pretextos" para justificar su falta de gestión, en referencia al hecho de que alguna de las empresas que han recurrido el pliego prestan el servicio con esa misma modalidad en otras ciudades.