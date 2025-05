El Centro de Historias de Zaragoza reflexiona sobre la desinformación, las opiniones y la IA con 'Bits & Bots'

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo', que se puede ver hasta el 7 de septiembre en el Centro de Historias de Zaragoza, intenta responder a preguntas de cómo se crea un bulo, de qué manera se forman las opiniones o cómo funcionan los modelos de lenguaje que alimentan la Inteligencia Artificial (IA).

Organizada en colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y cofinanciada por la Unión Europea a través del Pacto Digital Europeo, la exposición cuenta con las instalaciones inmersivas de Calin Segal, Silvia Binda, Zoran Srdic, Martyna Marciniak y el colectivo dmstfctn.

Las obras no ofrecen respuestas cerradas, sino caminos posibles para entender cómo la educación, la participación ciudadana, la regulación del uso de los datos o la transparencia en los procesos tecnológicos pueden fortalecer la democracia.

La instalación 'Stratum' de Silvia Binda propone una experiencia sensorial sobre cómo los sistemas tecnológicos determinan de forma silenciosa e invisible la relación con el tiempo y cómo la cultura de cada uno determina la forma de entenderlo.

OTROS PROYECTOS

'Anatomía de lo No-Fáctico' de Martyna Marciniak reúne en un videoensayo y un mural casos recientes de desinformación visual, engaños y provocaciones mediáticas para analizar las fisuras de las ideas establecidas sobre la verdad y los principios que rigen las tecnologías de imagen contemporáneas.

En 'The Models', el colectivo británico dmstfctn propone una instalación interactiva que explora la verdad, el asombro y las peculiaridades de la inteligencia artificial generativa gracias a la tradición teatral improvisada de la Commedia dell'Arte italiana. El público puede interactuar con los personajes, dándoles objetos a través de sus dispositivos móviles para ayudarles a construir sus actuaciones y reaccionando a ellas a través del aplauso, el abucheo o lanzando tomates, monedas y flores virtuales al escenario.

El proyecto 'DIAYN' de Zoran Srdic Janezic combina arte, biotecnología e inteligencia artificial para crear un organismo biónico: un robot no controlado mediante programación tradicional sino controlado por un "mini cerebro" cultivado a partir de células sanguíneas del propio artista. La pieza cuestiona la frontera entre lo biológico y lo artificial, y plantea cómo podrían ser los seres "vivientes" del futuro, acercándonos de forma directa las grandes cuestiones éticas, los límites de la experimentación y lo biológico.

Finalmente, Calin Segal presenta 'Whispers', una experiencia inmersiva en la que cinco actores virtuales, cada uno con su personalidad propia, se enfrentan en discusiones generadas a partir de temas propuestos por el público en tiempo real, tanto en inglés como en castellano. 'Whispers' es tanto una instalación como una advertencia: en la economía de la atención, la emoción es moneda, y el discurso público se convierte en espectáculo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Este jueves, a las 19.00 horas, junto a la inauguración de la muestra, la artista Silvia Binda reflexionará sobre la brecha entre la percepción humana del tiempo y su representación en los procesos computacionales con su performance 'What Is Time To A Computer?'. La actividad tendrá lugar en el salón de actos del Centro de Historias con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

A partir del 24 de mayo, el Colectivo Noray realizará visitas mediadas gratuitas a la exposición, pensadas para público de todas las edades y que se pueden reservar en el teléfono del Centro de Historias en el teléfono 976 72 18 85.

Serán los miércoles 4, 11 y 25 de junio, el 2, 23 y 30 de julio y el 3 de septiembre y los viernes 4 y 25 de julio y 5 de septiembre a las 18.00 horas, los sábados 24 de mayo y 7 y 14 de junio a las 11 y a las 18.00 horas y los domingos 25 de mayo y 8 y 15 de junio a las 11.00 horas.

PACTO DIGITAL EUROPEO

'Bits & Bots' forma parte del Pacto Digital Europeo, un proyecto de investigación artística de tres años, cofinanciado por la Unión Europea, que explora cómo la adopción rápida y a menudo sin la debida reflexión de tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la blockchain y el procesamiento algorítmico puede remodelar e, incluso, socavar los procesos democráticos.

A medida que, estas tecnologías moldean la manera en que creamos y difundimos información e interactuamos con las instituciones o las empresas, no solo están alterando el presente, sino que también están preparando escenarios para el futuro.

Esta primera muestra se completará a final de año con una segunda exposición con otros ocho artistas. Todas las obras son fruto de un proceso de residencias artísticas y se estrenan en 2025, muchas de ellas en Zaragoza.