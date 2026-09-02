CEOE destaca el aumento del desempleo en Aragón en agosto por la finalización de contrataciones estivales

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización empresarial CEOE ha puesto de relieve este miércoles, 2 de septiembre, el aumento estacional del desempleo en la Aragón, ligado a la finalización de las contrataciones estivales.

El número de trabajadores registrados como demandantes de empleo en las oficinas del INAEM durante el pasado mes de agosto, en Aragón, ha aumentado en 945 personas, un 1,92% más que el año anterior, sumando un total de 50.174 aragoneses en el paro, según los datos publicados este miércoles, 2 de septiembre, por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Por provincias, en Zaragoza son 39.217 los trabajadores demandante de empleo en el INAEM, 718 más que el mes anterior (1,86%), mientras que en Huesca hay 6.860 contabilizados, 214 más que en julio (3,22%), y en Teruel el número de desempleados se eleva a 4.097 personas, 13 más que el mes anterior (0,32%).

"Pese al aumento estacional del paro, se observa un crecimiento sostenido del empleo en Aragón y sus tres provincias, reflejo del dinamismo de nuestras empresas y su compromiso en el mantenimiento y creación de empleo", ha afirmado CEOE en una nota de prensa.

Por ello, "desde CEOE Aragón subrayamos la necesidad de reforzar la cualificación y recualificación de las personas desempleadas y de quienes se incorporan al mercado laboral, junto con unas políticas activas de empleo eficaces, que permitan ajustar sus perfiles profesionales a las necesidades reales de las empresas".