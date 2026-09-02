Cepyme Aragón advierte del aumento del desempleo y reclama reforzar la creación de empleo productivo

Archivo - CEPYME Aragón señala el peso creciente de la población extranjera en la creación de empleo y reclama indicadores que reflejen adecuadamente la situación de los trabajadores fijos discontinuos inactivos - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cepyme Aragón ha advertido del aumento del desempleo registrado en la comunidad durante agosto y ha reclamado reforzar la creación de empleo estable y productivo. El paro aumentó en 945 personas respecto a julio, un 1,92 por ciento, hasta situarse en 50.174 desempleados, según los datos analizados por la organización empresarial.

Por provincias, Zaragoza concentró 39.217 personas desempleadas al cierre de agosto, mientras que Huesca contabilizó 6.860 y Teruel, 4.097. En términos interanuales, el paro aumentó en las tres provincias: en Zaragoza hubo 967 desempleados más, un 2,53 por ciento; en Huesca, 552 más, un 8,75 por ciento; y en Teruel, 174 más, un 4,44 por ciento.

En el conjunto de Aragón, el incremento interanual fue de 1.693 personas, un 3,49 por ciento. Del total de desempleados, 30.524 eran mujeres, el 60,84 por ciento, frente a 19.650 hombres, el 39,16 por ciento. Además, 4.787 personas tenían menos de 25 años.

AUMENTO EN TODOS LOS SECTORES

El desempleo aumentó en agosto en todos los sectores de actividad en Aragón. El mayor incremento correspondió a los servicios, con 458 personas desempleadas más, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 252. La industria sumó 112 parados, la construcción 82 y la agricultura 41.

La evolución aragonesa se produce en un contexto similar al nacional. En España, el paro registrado aumentó en agosto en 44.419 personas, un 1,92 por ciento, hasta las 2.355.918. Pese al repunte mensual, se trata de la cifra de desempleo más baja registrada en un mes de agosto desde 2007.

CEPYME Aragón ha considerado que los datos deben analizarse teniendo en cuenta la estacionalidad habitual del mercado laboral durante agosto y el efecto del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.

PESO DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA

La organización ha destacado que, aunque la Seguridad Social perdió 162.840 afiliados medios respecto a julio, el descenso fue inferior al registrado en agosto del año anterior. Además, la afiliación aumentó en 679.023 personas durante los últimos doce meses y aceleró su ritmo de crecimiento anual.

A juicio de CEPYME Aragón, parte de esta evolución está vinculada al proceso de regularización, con efectos sobre las cifras de afiliación y cotización. La entidad ha subrayado el papel de la población extranjera en el crecimiento reciente del empleo y su aportación a sectores con dificultades para cubrir determinadas vacantes.

No obstante, ha reclamado diferenciar entre la incorporación administrativa de trabajadores que ya se encontraban en España y la creación efectiva de nuevos puestos de trabajo, para valorar la capacidad real del mercado laboral para generar empleo estable y productivo.

Asimismo, Cepyme Aragón ha llamado la atención sobre los trabajadores con contrato fijo discontinuo que se encuentran en periodos de inactividad, ya que no se contabilizan como parados registrados aunque no estén trabajando en ese momento.

Por ello, han considerado necesario complementar el dato de paro registrado con indicadores como los demandantes de empleo no ocupados, la afiliación, las horas trabajadas y las personas fijas discontinuas inactivas. La organización señala entre los retos pendientes el aumento del paro, la estacionalidad, la brecha entre desempleo femenino y masculino y las dificultades empresariales para encontrar perfiles adecuados.