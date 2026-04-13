CEPYME Aragón impulsa la cultura preventiva con 'Atrapa los PrevenPoints', que ya suma más de 400 participantes

Iniciativa 'Atrapa los prevepoints'. - CEPYME

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CEPYME Aragón ha puesto en marcha 'Atrapa los PrevenPoints', una herramienta de gamificación íntegramente digital creada para reforzar la cultura preventiva en las empresas aragonesas, especialmente pymes, así como entre sus personas trabajadoras.

La iniciativa tiene como objetivo acercar la prevención de riesgos laborales de forma más dinámica, ágil y participativa. El programa, subvencionado por el Gobierno de Aragón, se presenta como un juego virtual abierto a todos los públicos, diseñado para mejorar los conocimientos en materia preventiva a través de un formato innovador basado en retos, estrategia y toma de decisiones.

Desde su lanzamiento, la iniciativa ha registrado una destacada acogida, con un total de 426 participantes, de los cuales 368 forman parte de equipos y 58 participan a título individual, implicando además a 52 empresas del territorio aragonés.

Estos datos reflejan el interés creciente por nuevas fórmulas de aprendizaje en prevención, así como el compromiso de las empresas con la seguridad y salud laboral. La competición, ha arrancado en el mes de abril, permanecerá activa hasta el 31 de mayo.

Posteriormente, durante el mes de junio, se celebrará un evento final en el que se entregarán los reconocimientos a las personas, equipos y empresas vencedoras.

Desde la organización se destaca que esta iniciativa representa una oportunidad para dinamizar la prevención dentro de las empresas, reforzar conocimientos y fomentar la participación a través de un formato actual, accesible y motivador.

Las personas y empresas que deseen participar pueden formalizar su inscripción antes del 31 de mayo a través del formulario: https://forms.office.com/e/LNXDfPC1Zy

Una nueva forma de aprender prevención Con "Atrapa los PrevenPoints", CEPYME Aragón apuesta por una metodología diferente para trabajar la prevención de riesgos laborales, combinando aprendizaje, participación y motivación en un entorno digital accesible.

La competición plantea una mecánica sencilla y atractiva. Cada participante comienza con 1.000.000 de PrevenPoints y debe conservar la mayor cantidad posible respondiendo correctamente a 20 preguntas relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

En cada pregunta, la persona participante decide cómo distribuir sus puntos en función del grado de confianza en su respuesta, incorporando un componente estratégico al juego. Además, dispone de tres comodines, que pueden utilizarse una única vez durante la partida, que facilitan la toma de decisiones en momentos clave.

El formato es ágil y dinámico, ya que cada pregunta debe resolverse en un máximo de 60 segundos, lo que permite evaluar no solo los conocimientos, sino también la capacidad de reacción.

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y EN EQUIPO

El juego está abierto a cualquier persona interesada en mejorar sus conocimientos en prevención de riesgos laborales, ya sea de forma individual o formando parte de un equipo.

Esta doble modalidad facilita la implicación tanto de personas trabajadoras como de empresas, favoreciendo la participación conjunta de las plantillas y convirtiendo la prevención en una experiencia compartida, más cercana y atractiva.

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN

La competición contempla distintos rankings y reconocimientos para premiar tanto el rendimiento individual como la implicación colectiva. Al finalizar, se distinguirá a las personas y organizaciones mejor clasificadas en las categorías de Ganador o ganadora global, con mayor número de PrevenPoints en el menor tiempo; al Equipo ganador, con mayor número de PrevenPoints; a la Persona ganadora, participante individual con mayor puntuación; a la Empresa ganadora, con el mayor acumulado total de PrevenPoints.

De este modo, las empresas no solo refuerzan la capacitación de sus profesionales, sino que también pueden obtener un reconocimiento por su compromiso con la prevención.

Además esta disponible un video en el canal de YouTube de CEPYME Aragón con los pasos a seguir para jugar 'youtube.com/watch?v=MNuuMDI9jwA'.