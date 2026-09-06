Cerca de 80 bebés reciben su pañoleta 'Mis primeras fiestas' en Binéfar (Huesca)

Participantes en el acto de entrega de Mi primera pañoleta en la antesala de las fiestas de Binéfar. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA) , 6 (EUROPA PRESS)

Binéfar se prepara para celebrar la próxima semana sus festejos patronales, que se desarrollaran del 10 al 14 en honor del Santo Cristo de los Milagros. Y lo ha hecho esta sábado de una forma muy entrañable con el reparto de alrededor de 80 pañoletas 'Mis primeras fiestas' a los nacidos desde septiembre de 2025 y empadronados en el municipio.

En el acto de colocación de la pañoleta a los bebes participaron la alcaldesa Patricia Rivera, el concejal de Actos Populares y Festejos, César Pardos, y los concejales José Miguel Burillo, Rosa Altabás, Francisco Charles y Yolanda Aranda

Han sido una veintena más de bebés que el año pasado, un síntoma de que "Binéfar crece" como remarcó César Pardos, que llamó a "no perder un evento tan emotivo".

La alcaldesa, Patricia Rivera, coincidió en subrayar la "emotividad del acto en el que incorporamos a nuestra nueva generación, es nuestro futuro y qué mejor manera de empezar para ellos que vivir sus primeras fiestas y con esta pañoleta que será un recuerdo para toda su vida".

El acto se enmarca dentro del Pórtico Cultural que comenzó ya por la mañana con el XXXIV Concurso de Pintura Rápida - Memorial 'Pepe Beltrán'.

El premio de Honor ha sido para Pere Falguera, el premio FRIBIN ha sido para Carlos Cardona y el de Ferlaval, para Míriam Espurz. Mientras que en categoría infantil otorgado por el AMPA Víctor Mendoza, ha recaído en Isaac Bobillo.

A la entrega de premios asistieron la alcaldesa Patricia Rivera y la concejal de Cultura, Beatriz de Pano. Una paella popular, con 150 comensales, entre ellos los pintores, en el recinto ferial ha puesto el colofón al certamen.

Tras el acto de colocación de la pañoleta 'Mis primeras fiestas', la música tomó la plaza de España con el tradicional encuentro de bandas, organizado por la Banda Municipal de Binéfar. La formación invitada fue la Banda Municipal 'La Lira' de Monzón que ha dado paso a la noche con el último acto, la presentación de Majas y Majos y los representantes de la Tercera Edad.

La alcaldesa y el concejal de Actos Populares y Festejos despieron a los anteriores representantes de las fiestas y dieron la bienvenida a los nuevos representantes de la ciudad durante los próximos días.

Binéfar cuenta las horas para el inicio de sus fiestas mayores en honor al Santo Cristo de los Milagros, que se celebran del 10 al 14 de este mes.

Tras la imposición de la pañoleta 'Mis primeras fiestas' llegó el encuentro de bandas a cargo de la municipal de Binéfar y 'La Popular' de Pedralba (Valencia), al que siguó la presentación de las Majas y Majos del Ayuntamiento, de las peñas y los representantes de la tercera edad.

El Pórtico bajará el telón con la ronda jotera el martes 9, a cargo de la asociación folclore de Binéfar, que con salida a las 20.00 del Ayuntamiento recorrerá el centro del casco urbano.