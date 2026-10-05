CGT y CCOO anuncian huelga indefinida de la limpieza en Zaragoza desde las 21.00 horas de este martes

Archivo - Personal de limpieza urbana. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CGT y Hábitat CCOO han anunciado el inicio de la huelga indefinida en la limpieza de la ciudad, la recogida de basura y los puntos limpios desde las 21.00 horas de este martes, 6 de octubre, con piquetes informativos en la puerta de las instalaciones de la empresa adjudicataria del servicio, FCC, en la Carretera Castellón.

Estos piquetes informativos los retomarán CGT y CCOO, para el miércoles, 7 de octubre, a las 07.00 horas, en las citadas instalaciones de FCC en carretera Castellón. Ese mismo día, han convocado una concentración a las 09.30 horas en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza coincidiendo con la feria de empleo que se inaugura en la ciudad.

"Arranca la huelga indefinida en la limpieza, recogida y puntos limpios de Zaragoza: "Pedimos un convenio justo que garantice el poder adquisitivo, acabar con la precariedad y avanzar en medidas de conciliación e igualdad", han expuesto ambos sindicatos tras indicar que las negociaciones "siguen bloqueadas y sin visos de llegar a un posible acuerdo"

CGT Y CCOO han indicado que la dirección de FCC en Zaragoza "no ha presentado ninguna propuesta concreta que se pueda analizar y que mejore las ya rechazadas por la plantilla".

"Los directivos de la multinacional FCC en Zaragoza --han criticado-- nos han empujado claramente a la convocatoria de huelga con el único objetivo de que el Gobierno de Chueca les incremente el presupuesto para obtener mayor beneficio", han comentado.

Por su parte, FCC, según ambos sindicatos, "está echando un pulso claro al Gobierno de Chueca para evidenciar y dejar claro que las multinacionales como esta tienen el poder de los servicios públicos y no los gobiernos".