CGT y CCOO suspenden la movilización de los trabajadores de limpieza por la baja participación de la consulta

Archivo - Máquina-vehículo de limpieza de calles de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CGT y CCOO han anunciado la paralización temporal de las acciones de protesta de los trabajadores de la limpieza, recogidas de residuos y puntos limpios ante la "evidente desmovilización de la plantilla" dada la baja participación en la consulta realizada este miércoles en la que se tenía que decidir la reanudación de las movilizaciones en este contrata municipal el mes de noviembre.

Los datos recogidos en la votación reflejan que la mayoría de los trabajadores de FCC Medio Ambiente han optado por no acudir a las urnas. De un censo aproximado de 1.200 trabajadores, apenas 165 empleados ejercieron su derecho al voto. El escrutinio de la consulta arrojó un resultado de 129 votos a favor de continuar con las movilizaciones y 15 en contra, 4 blancos y 17 nulos.

Ante esta "baja" participación y la "falta de un respaldo masivo" por parte de la plantilla en las urnas, CGT y CC.OO han decidido frenar, por el momento, las protestas previstas y esperar a que sean los propios trabajadores quienes marquen los pasos a seguir a partir de este momento.

Desde las organizaciones sindicales han recalcado su "absoluto respeto" hacia la soberanía de la plantilla. CGT y CCOO han informado de que aceptarán, en todo momento, los tiempos y las decisiones que la mayoría acuerde, pero han lanzado una advertencia "contundente". "CGT y CCOO no firmarán el nuevo convenio colectivo en los términos y condiciones actuales que propone la dirección de la empresa", han avisado.

La secciones sindicales de CGT y CCOO han remarcado que mantendrá su hoja de ruta "intacta" para seguir trabajando por conseguir mejoras salariales reales, avances efectivos en materia de conciliación laboral y familiar, y poner un freno definitivo a la contratación precaria. El objetivo final sigue siendo asegurar condiciones laborales, sociales y económicas dignas que permitan a las personas trabajadoras vivir mejor sus vidas, han recordado.

Finalmente, desde CGT y CCOO han subrayado que el papel de las organizaciones sindicales debe ser el de "aportar una herramienta de apoyo, cobertura legal y solidaridad colectiva en las luchas que la base decida emprender", reafirmando que son los propios trabajadores los que tienen la última palabra para decidir el rumbo de sus reivindicaciones en cada momento.