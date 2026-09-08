CHA acusa a Azcón de mantener un "acoso y derribo" a la educación pública aragonesa

La diputada de CHA en las Cortes de Aragón Isabel Lasobras. - CHA

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de CHA en las Cortes de Aragón Isabel Lasobras ha acusado el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, con motivo del inicio del curso escolar, de "anteponer la ideología y los intereses privados a la salud, el bienestar y la igualdad de oportunidades del alumnado" y de mantener un "acoso y derribo" contra la escuela pública aragonesa.

En rueda de prensa, Lasobras ha asegurado que el nuevo curso empieza "con las mismas deficiencias con las que termina el anterior: "desorden administrativo, castigo continuado a los docentes y un ahogamiento deliberado de la red pública para favorecer el negocio de la concertada".

La parlamentaria aragonesista ha señalado que el Gobierno de Azcón convierte las aulas públicas aragonesas en "un escenario de dejadez y abandono que la comunidad educativa no merece ni puede tolerar".

Una situación que, además, se agrava por las altas temperaturas y los episodios de calor extremo, con aulas que superan los 30 grados y que dificultan las condiciones de aprendizaje y trabajo del alumnado y del profesorado.

La diputada de CHA ha puesto como ejemplo la situación del alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas, que durante toda esta semana realiza pruebas orales y escritas de más de cuatro horas en aulas que alcanzan los 35 grados.

FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EXTRAESCOLARES

Ha criticado también la situación de "absoluta falta de seguridad jurídica" con la que comienza el curso para el personal docente en relación con las actividades extraescolares y complementarias, a lo que el Departamento responde con una norma transitoria que, a juicio de CHA, no resuelve el problema de fondo y que, además, no pasa por la Mesa Sectorial.

"Se limitan a recopilar lo que ya existe, aumentan la carga burocrática del profesorado y animan a los centros a contratar seguros privados, con el consiguiente sobrecoste para las familias", ha lamentado.

Además, ha destacado que el Gobierno descarga toda la responsabilidad sobre el profesorado y los equipos directivos, una situación que llevó, el pasado curso, a 81 centros educativos a suspender estas actividades y que perjudica nuevamente a la escuela pública aragonesa.

Mientras tanto, la parlamentaria aragonesista ha lamentado que el Ejecutivo autonómico vuelve a impulsar la concertación del Bachillerato bajo el argumento de la supuesta "libertad de elección".

Durante el mes de agosto, se anuncian nuevos pasos para financiar con fondos públicos una etapa educativa no obligatoria, pese a la existencia de plazas vacantes en la red pública y generando, según Lasobras, "un desequilibrio territorial sin precedentes en Aragón", ha alertado.

"El concierto del Bachillerato es una apuesta ideológica clara que atenta contra la red pública, que es la única que garantiza la verdadera igualdad de oportunidades", ha sostenido.

Lasobras que en los pueblos de las comarcas aragonesas no existe una verdadera libertad de elección para las familias cuando no hay oferta concertada, y advierte de que esta misma amenaza de privatización se extiende también a la educación de 0 a 3 años.

"DESASTRE" Y "FALTA DE PLANIFICACIÓN"

Del mismo modo, ha advertido de "un desastre continuo" en la gestión administrativa del Departamento de Educación, con "fallos graves" en la plataforma informática de matrículas de Bachillerato y el "descontrol" en el proceso de escolarización fuera de plazo, que "generan incertidumbre a decenas de familias a escasos días del inicio de las clases".

Para CHA, estas situaciones evidencian una "falta de planificación y de capacidad de gestión" que acaba trasladando los problemas de la Administración a las familias, los centros educativos y el personal docente.

"Especialmente preocupante" resulta, para Lasobras, la situación del profesorado en el Alto Aragón, donde se registra un elevado número de expedientes sancionadores por parte de la Inspección Educativa.

"El Departamento de Educación no puede seguir ignorando esta persecución ni la tensión que se está generando en los centros de toda Huesca", ha recalcado, a la vez que ha exigido que se investigue "de inmediato" esta situación y se ponga fin "al acoso y a la inseguridad laboral" que está sufriendo parte del profesorado.

Lasobras ha reiterado que CHA lleva tres años denunciando esta situación y ha lamentado que la Consejera de Educación continúe guardando silencio.

ESCUELA RURAL Y RUTAS DE AUTOBÚS

En relación a la escuela rural, la representante de CHA ha considerado "intolerable" que el Gobierno del PP retire la figura de los técnicos de Educación Infantil en aulas con menos de tres alumnos, como ocurre en municipios como Arándiga o Tobed.

A ello se suma la supresión de la monitora del autobús escolar que traslada a seis niños y niñas, hasta tres de ellos menores de tres años, en la ruta hacia Sástago, así como los problemas de transporte escolar que afectan a núcleos de Aínsa.

"Abandonar nuestros pueblos, dejar desprotegidos a los más pequeños y ahogar a la escuela pública no es solo una pésima gestión: es dar la espalda al futuro de Aragón", ha aseverado Lasobras, quien ha insistido en que, para CHA, "la defensa de la escuela rural es inseparable de la lucha contra la despoblación y de la garantía de unos servicios públicos de calidad en todo el territorio aragonés.

Por último, ha reafirmado su compromiso con el alumnado, las familias, el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa. "El curso escolar empieza hoy y nuestro compromiso para salvar la educación pública también", señala Lasobras.

En consecuencia, la formación ha avisado de que mantendrá esta defensa tanto en las instituciones como en las calles y que continúa reclamando "una educación pública, de calidad, con todas las garantías y con igualdad de oportunidades para todo el alumnado que vive en cualquier rincón de Aragón".