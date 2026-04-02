CHA alega contra la modificación del parque eólico Los Borjas I, en la Comarca de Tarazona y el Moncayo

Archivo - Zaragoza.-CHA alerta del deterioro del mudéjar de Villanueva de Jalón y exige proteger la Virgen de la Huerta - CHA - Archivo

ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) ha firmado las alegaciones populares presentadas contra la modificación de la autorización administrativa previa y de construcción de la Adenda II del parque eólico Los Borjas I, actualmente en exposición pública, en la Comarca de Tarazona y el Moncayo.

CHA se suma así al colectivo ciudadano, Guardianes del Moncayo, impulsor del documento, respaldando su contenido y su petición de paralización del proyecto de renovables.

El parque eólico Los Borjas I recoge la instalación de 7 aerogeneradores de 200 metros de altura en los términos municipales de Ambel y Alcalá de Moncayo, dentro del ámbito de aplicación de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Moncayo y a 6 kilómetros del límite del Parque Natural del Moncayo.

Estaría a 1 kilómetro del casco urbano de Alcalá de Moncayo y a menos de 2 kilómetros del Monasterio de Veruela, futuro parador Nacional, según se recoge en la plataforma change.org, donde tiene recogidas cerca de 2.500 firmas de rechazo al proyecto

El portavoz de CHA en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), José Manuel Latorre, ha explicado que apoya esta iniciativa "porque recoge argumentos técnicos, ambientales y jurídicos sólidos que ponen de manifiesto importantes riesgos para el territorio del Moncayo".

Latorre ha señalado que CHA firma estas alegaciones como parte del "compromiso" con la defensa del medio natural, el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio paisajístico de la comarca.

AFECCIONES

Las alegaciones presentadas por el colectivo y suscritas por CHA advierten, entre otros aspectos, de la afección a zonas quemadas por incendios recientes, la presencia de especies protegidas, la cercanía a espacios Red Natura 2000 y la falta de estudios completos de impacto ambiental.

El documento también señala la acumulación de infraestructuras energéticas en la zona y los posibles impactos paisajísticos y culturales, especialmente en el entorno del Monasterio de Veruela, así como en los municipios de Vera y Alcalá de Moncayo, ya que, como dice la alegación número tres, se ubican en una zona considerada como no urbanizable.

CHA subraya que estas alegaciones populares reflejan la preocupación social existente en el territorio y reivindican una planificación energética ordenada, que tenga en cuenta la capacidad del territorio y la protección de la biodiversidad.

En este sentido, CHA insiste en la "necesidad de garantizar la transición energética, pero con criterios de sostenibilidad ambiental y consenso social".

Finalmente, el documento firmado solicita que la tramitación del parque eólico Los Borjas I y su autorización administrativa sean "desestimadas", atendiendo a los argumentos expuestos en las alegaciones populares suscritas por el colectivo y respaldadas por CHA.