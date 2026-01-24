CHA se compromete a duplicar el presupuesto de cultura para que Aragín deje de ir en el furgón de cola

La candidata de CHA por Huesca, Verónica Villagrasa, ha comprometido a duplicar el presupuesto cultural, alcanzando a medio plazo el 2% del Pacto por la Cultura. - CHUNTA ARAGONESISTA

ALMUDÉVAR (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de Chunta Aragonesista (CHA), Verónica Villagrasa, ha visitado este sábado Almudévar, donde ha hecho una apuesta la cultura y se ha comprometido a duplicar el presupuesto cultural, alcanzando a medio plazo el 2% del Pacto por la Cultura, "para que nuestra identidad no se diluya en la uniformidad cultural de los macroproyectos empresariales que tanto le gustan a la derecha".

Ha subrayado que "Aragón debe dejar de ir en el furgón de cola en materia cultural, es injustificable y sonrojante que seamos la segunda comunidad que menos invierte en cultura con un 0,37% del presupuesto, solo por delante de Castilla La Mancha, hay que dignificar nuestra cultura y profesionalizarla, porque invertir en cultura es rentable a todos los niveles".

Villagrasa ha asegurado que "frente a ello defendemos una cultura aragonesa viva, de vanguardia y de proximidad, apoyando a nuestros creadores y artistas, con circuitos estables en comarcas y pueblos, para lo cual impulsaremos un plan de mejora de infraestructuras culturales, sin olvidar la dignificación y oficialidad de las lenguas propias y la puesta en valor del patrimonio y la memoria colectiva".

Villagrasa ha comentado también que la localidad de Almudévar "es ejemplo de compromiso con la cultura, con una programación continua durante todo el año, festivales como El Metro, o Extrarradios, y un tejido cultural local muy potente que cuenta con el apoyo de su ayuntamiento, a lo que se suma ahora la rehabilitación del castillo a través del 2 % cultural, una inversión para recuperar el patrimonio histórico de la localidad", ha explicado la candidata de CHA.