CHA convoca una asamblea nacional extraordinaria para elegir presidente tras la muerte de Joaquín Palacín

Reunión del Comité Nacional de CHA este sábado en la que se ha decidido la convocatoria el próximo 18 de abril en Alcañiz de una asamblea para elegir al presidente de la formación tras la muerte de Joaquín Palacín. - CHA

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

El Comité Nacional de CHA se ha reunido este sábado en Zaragoza y ha decidido convocar una Asamblea Nacional Extraordinaria el próximo 18 de abril en Alcañiz (Teruel) en la que se elegirá una nueva presidencia de la formación tras el fallecimiento de Joaquín Palacín.

El máximo órgano entre asambleas ha abordado la situación creada a raíz de este hecho y adoptado esta resolución teniendo en cuenta lo establecido por los estatutos del partido y con el fin de dar la voz a la militancia aragonesista representada en sus delegados.

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha señalado que se afronta este momento "con responsabilidad, serenidad y respeto escrupuloso a nuestros estatutos y a la voluntad de la militancia".

"El Comité Nacional cumple hoy con lo que marcan nuestras normas internas: nos corresponde convocar una Asamblea Nacional Extraordinaria, que será el espacio donde la militancia de CHA decidirá los próximos pasos", ha asegurado.

Asimismo, ha subrayado que "CHA es una organización profundamente democrática y aragonesista, con mecanismos claros para garantizar la continuidad y el funcionamiento del partido incluso en momentos difíciles como los que afrontamos tras el fallecimiento de nuestro presidente, Joaquín Palacín".

Desde CHA se ha querido trasladar también un mensaje de agradecimiento a todos los partidos del arco parlamentario aragonés y estatal, sindicatos, plataformas y colectivos por las muestras de pésame y también uno de reconocimiento a la militancia en estos momentos tan difíciles, así como de compromiso con la estabilidad y el trabajo político en defensa de Aragón y de los valores de la izquierda.