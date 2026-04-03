CHA critica el rechazo de Transportes a mejorar el tren Zaragoza-Huesca, "nuevo golpe a la vertebración del Alto Aragón

Archivo - La secretaria territorial de CHA en el Alto Aragón, Verónica Villagrasa. - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón y diputada por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, ha criticado el rechazo del Ministerio de Transportes a la mejora ferroviaria Zaragoza-Huesca y lo ha calificado de "nuevo golpe a la vertebración del Alto Aragón".

CHA ha acusado al Gobierno de España "seguir aplicando criterios exclusivamente economicistas que no tienen en cuenta la realidad territorial" para dejar claro que el Alto Aragón "no puede medirse únicamente con parámetros de rentabilidad económica, sino también social y territorial".

La diputada de CHA ha defendido que la conexión ferroviaria entre Zaragoza y Huesca permite "mejorar la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y usuarios de servicios públicos", además de "reducir la dependencia del vehículo privado y contribuir a la lucha contra la despoblación".

En esta línea, Villagrasa ha insistido en que existen infraestructuras ya operativas que permitirían poner en marcha el servicio con inversiones "mucho más que asumibles" y critica que el Ministerio "no explore alternativas intermedias ni fases progresivas de implantación, ni se comprometa a resolver las carencias detectadas en su informe".

Asimismo, la portavoz adjunta de CHA ha abundado en que la propia demanda potencial puede incrementarse con una mejora de frecuencias y horarios y ha advertido de que "no se puede rechazar un servicio por falta de usuarios si antes no se ofrecen condiciones competitivas frente al transporte por carretera".

Villagrasa también ha subrayado que esta decisión "contradice los objetivos de transición ecológica y movilidad sostenible que el propio Gobierno dice defender" y reclama al Ministerio que "reconsidere su postura y abra un diálogo con las instituciones aragonesas y los agentes sociales del territorio".

Por último, ha reiterado que desde CHA seguirán defendiendo una red de ferrocarril convencional para Aragón, al considerar que se trata de "una infraestructura clave para el desarrollo económico, social y territorial".