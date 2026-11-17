La cabeza de lista de CHA al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, y del número seis de la candidatura, Álvaro Sanz, acompañados de representantes de las formaciones políticas que integran la coalición con Frente Amplio Aragón. - CHA-FRENTE AMPLIO ARAGÓN

ZARAGOZA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CHA-Frente Amplio Aragón ha presentado este martes, 17 de noviembre, en el barrio zaragozano de Rosales del Canal sus propuestas para garantizar el acceso a una vivienda digna, entre las que figuran elevar el parque público de alquiler hasta representar entre el 8% y el 10% del total, limitar a cuatro las viviendas por titular y poner en marcha un programa piloto de vivienda rural en Aragón con una dotación de 75 millones de euros.

El acto ha contado con la participación de la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, y del número seis de la candidatura, Álvaro Sanz, acompañados de representantes de las formaciones políticas que integran la coalición.

Sanz ha defendido que "la vivienda es un derecho fundamental, no un activo financiero en manos de fondos buitre" y ha planteado una intervención pública para garantizar su función social. "Proponemos un programa para avanzar en la garantía de la función social de la vivienda, porque no queremos casas sin gente ni gente sin casa. Por eso, el voto al Frente Amplio es un voto como una casa", ha afirmado.

UN PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER Y MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN

La principal apuesta de la coalición es crear un parque público de vivienda en alquiler que alcance entre el 8% y el 10% del total, para lo que propone una inversión anual equivalente al 1% del producto interior bruto, unos 17.000 millones de euros.

Según ha detallado Sanz, las viviendas incorporadas a este parque serían públicas "a perpetuidad" e "inalienables por ley", y contarían con una reserva prioritaria de suelo destinada a vivienda habitual.

El candidato ha criticado la acumulación de inmuebles en pocas manos mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a un hogar. A su juicio, los barrios deben estar destinados a la residencia de sus vecinos y no a la especulación o a convertirse en "parques temáticos".

Para frenar estas dinámicas y abaratar el acceso a la vivienda, CHA-Frente Amplio plantea expropiar viviendas vacías y suelos ociosos en manos de fondos de inversión, eliminar en un plazo de tres años las licencias de viviendas turísticas en zonas tensionadas y limitar la propiedad a cuatro viviendas por titular. También propone prohibir la compra especulativa de inmuebles por parte de empresas.

UN PROGRAMA PILOTO DE 75 MILLONES PARA EL MEDIO RURAL

Por su parte, Marina Rodríguez ha situado el acceso a la vivienda en los pueblos como una de las prioridades de la candidatura y ha defendido que disponer de un hogar es una condición para fijar población y facilitar que quienes lo deseen puedan permanecer en sus municipios.

"Es fundamental impulsar la vivienda en el medio rural para ofrecer a la gente la oportunidad de quedarse a vivir en sus pueblos si así lo desean", ha manifestado. Para ello, ha anunciado un Programa Integral de Vivienda Rural que comenzaría con un proyecto piloto en Aragón dotado con 75 millones de euros.

La propuesta contempla construir viviendas sostenibles en municipios despoblados, destinadas exclusivamente a residencia permanente y no a uso turístico. También incluye ayudas al alquiler y a la rehabilitación de inmuebles para jóvenes, familias y profesionales que quieran instalarse en el medio rural, así como el impulso de la autopromoción y el cooperativismo.

El programa prevé además crear oficinas comarcales de gestión en colaboración con las comunidades autónomas, con el propósito de facilitar el desarrollo de las actuaciones y el acceso a las ayudas.

Rodríguez ha defendido que las políticas de vivienda deben acompañarse de medidas que garanticen los servicios y las oportunidades en el conjunto del territorio. "Para que sean efectivas, las medidas en Vivienda deben ir acompañadas de una estrategia de vertebración del territorio, que asegure un futuro digno, con oportunidades para todos y todas y con los servicios básicos garantizados, independientemente de dónde vivamos", ha indicado.

La candidata ha resumido esta propuesta en la aspiración de construir "un Aragón donde poder vivir", tanto en las ciudades como en los municipios rurales.