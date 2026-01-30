CHA lamenta la "complacencia" del PP pese a que todas las comarcas oscenses crecen en población menos que la media

La cabeza de lista de CHA por Huesca a las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa, visita Sariñena. - CHA ALTOARAGÓN

SARIÑENA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de CHA por la provincia de Huesca a las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa, ha criticado este viernes la "complacencia" de los dirigentes del PP a la hora de afrontar "el drama de la despoblación", cuando todas las comarcas altoaragonesas crecen en población menos que la media estatal.

Por ello, Villagrasa ha considerado "una prioridad" revertir esta situación, en especial en la única comarca con crecimiento negativo, Los Monegros, que ha visitado este viernes.

La población monegrina se ha reducido en 2.426 en lo que va de siglo XXI, pasando de representar un 8,08% de la población oscense a un 6,19%, ha informado CHA.

"No puede ser que se aborde esta situación de la forma complaciente como lo hacen los dirigentes del Partido Popular, hay que afrontar el reto de la lucha contra la despoblación de forma transversal garantizando en primer lugar servicios públicos, vivienda, conectividad digital, transporte y empleo en todo el territorio", ha explicado la candidata aragonesista.

Para Villagrasa, "la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos" para el medio rural, pero "no son suficientes para asentar población" y "hay que apostar también por otros sectores como la agroindustria, clave para la generación de puestos de trabajo, para fomentar el equilibrio territorial y el desarrollo rural aprovechando nuestros recursos agroganaderos".

"Hace falta incrementar la dotación presupuestaria para la promoción e internacionalización de las empresas, pero sin olvidar el incremento de los servicios de cercanía y el desarrollo del turismo sostenible", ha añadido.

"Las actuaciones por el reequilibrio territorial y contra la despoblación es una de nuestras prioridades políticas, pero para ello Aragón necesita una financiación justa, y por ello exigimos al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación sensible con nuestras peculiaridades demográficas, baja densidad de población, grandes distancias y envejecimiento, mientras reclamamos una Hacienda Foral Aragonesa y un Concierto Económico propio para gestionar aquí nuestros recursos y enfrentarnos al drama de la despoblación", ha concluido la candidata de CHA.

