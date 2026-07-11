CHA pide a Azcón que anteponga los intereses de Aragón y cuestione el bloqueo del PP al Tratado de Amistad con Francia

La portavoz de CHA en las Cortes y secretaria general de la formación aragonesista, Verónica Villagrasa - CHA

ZARAGOZA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

CHA reclama al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que defienda los intereses de Aragón por encima de la estrategia política de su partido y cuestione la decisión del Partido Popular en el Senado de recurrir el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, una iniciativa que retrasa la entrada en vigor de un instrumento llamado a reforzar las relaciones entre ambos Estados.

La secretaria general y portavoz de CHA, Verónica Villagrasa, considera que esta decisión afecta directamente a Aragón por su condición de territorio fronterizo y por la importancia estratégica que tienen las relaciones con el sur de Francia para el presente y el futuro de Aragón.

"Aragón comparte con Francia cientos de kilómetros de frontera, un espacio pirenaico común, una historia que ha creado estrechos vínculos culturales y un futuro que exige una cooperación económica, política y social, cada vez más intensa. Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno de Aragón defienda una posición propia y haga valer los intereses de Aragón", señala Villagrasa.

CHA recuerda que Aragón necesita reforzar lazo con el norte de los Pirineos para temas clave la reapertura de la línea internacional de Canfranc como gran eje ferroviario europeo, la mejora de los actuales pasos carreteros pirenaicos y de las conexiones transfronterizas, la protección del medio natural del Pirineo mediante políticas compartidas, el fortalecimiento de los intercambios culturales y la puesta en valor de los profundos lazos históricos que unen a Aragón con los territorios pirenaicos.

REFORZAR LA COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA

Además, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2025/925 refuerza la necesidad de intensificar la cooperación entre Aragón y Francia.

Este nuevo marco europeo para las zonas fronterizas ofrece una oportunidad para eliminar obstáculos administrativos y fortalecer la prestación de servicios transfronterizos, por lo que resulta esencial mantener una interlocución de alto nivel, fluida y estable, entre ambas partes para aprovechar plenamente sus posibilidades.

Asimismo, CHA considera prioritario impulsar un mayor conocimiento mutuo entre ambas sociedades mediante el refuerzo de la enseñanza del francés en la educación pública aragonesa, favoreciendo que las nuevas generaciones dispongan de más herramientas para desarrollar relaciones educativas, profesionales y económicas con Francia.

"Aragón necesita mirar al norte con ambición. Nuestra posición geográfica debe entenderse como una oportunidad estratégica para convertirnos en un territorio de encuentro, cooperación y desarrollo en Europa", sostiene Villagrasa.

La secretaria general y portavoz de CHA lamenta que decisiones políticas adoptadas desde una visión alejada de la realidad de los territorios fronterizos puedan dificultar una relación que resulta esencial para Aragón y recuerda que el fortalecimiento de la cooperación con Francia constituye un objetivo compartido por numerosos agentes económicos, sociales e institucionales de ambos lados de los Pirineos.

Por ello, CHA insta a Jorge Azcón a defender una posición propia en favor de los intereses de Aragón y a reconsiderar una decisión que puede perjudicar el desarrollo de proyectos estratégicos para Aragón debilitar unas relaciones que resultan fundamentales para el presente y el futuro de Aragón.