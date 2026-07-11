Un incendio en Mont-roig del Camp (Tarragona) obliga a confinar una urbanización y a cortar la R16

Un incendio en Mont-roig del Camp (Tarragona) obliga a confinar una urbanización y a cortar el tren - BOMBERS

TARRAGONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este sábado en un incendio de vegetación en Mont-roig del Camp (Tarragona) que ha obligado a ordenar el confinamiento por precaución de la urbanización El Casalot, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

También a pedir al corte de las vías de tren próximas a la zona, por donde circula la línea R-16 de Rodalies y los servicios Avant entre Barcelona y el sur de Catalunya; la circulación está interrumpida entre Cambrils y Tortosa (Tarragona).

El aviso se ha recibido a las 12.16 horas de este sábado y los bomberos trabajan con 12 dotaciones terrestres y 5 aéreas.

La parte frontal del incendio ha llegado a la zona de las vías, pero no las ha cruzado, y se trabaja en contener su avance.

El flanco izquierdo es el motor del incendio y es donde los bomberos están trabajando de forma prioritaria.