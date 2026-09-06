CHA pide información sobre los permisos concedidos para buscar manganeso en Estopiñán y Benabarre (Huesca)

Archivo - CHA pide al Gobierno de Aragón rectificación ante la supresión de un aula de Infantil en Graus (Huesca) - CHA - Archivo
BENABARRE (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)
Chunta Aragonesista llevará a las Cortes la concesión de permisos de investigación para buscar manganeso en los municipios oscenses de Estopiñán y Benabarre, proyecto conocido como Teresa I, mediante cinco sondeos de 100 metros de profundidad con una plataforma cada uno de 50 metros cuadrados.
Una iniciativa empresarial que el presidente de CHA-Ribagorza y portavoz en el Ayuntamiento de Benabarre, José Antonio Pueyo, califica de "proyecto extractivista" y encuandra "en la línea de la explotación colonial que llevamos soportando en Ribagorza desde hace muchas décadas".
"Cuando no son pantanos, son baterías de litio, líneas de alta tensión, macroproyectos de plantas fotovoltaicas o explotación de nuestro subsuelo", critica.
El representante aragonesista en el territorio advierte de que la la respuesta desde el territorio "ha sido inmediata, incluso se va a presentar un contencioso administrativo ante la preocupación existente. Principalmente, por el peligro de contaminación del acuífero ubicado en la zona, y las grandes cantidades de agua que requiere el proyecto, que contempla varias balsas en una zona donde este verano ha habido vecinas y vecinos sin acceso a agua potable por concentraciones de nitratos por encima del límite", explica.
Por todo ello, el portavoz del grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha registrado una serie de preguntas para que el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, las responda por escrito.
La formación aragonesista pide conocer qué estudios, informes técnicos y evaluaciones ambientales ha requerido el Ejecutivo aragonés para autorizar el permiso de investigación. También se interesa por el procedimiento de información pública, si los consistorios afectados han podido acceder a ella con plenas garantías y las garantías de que una posible autorización de explotación no afectará a los recursos hídricos, el medio ambiente, el paisaje, el patrimonio y las actividades económicas de Estopiñán del Castillo y Benabarre.