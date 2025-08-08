CHA pide revisar la regla de gasto municipal tras el caso Montoro

Archivo - El diputado de Sumar Jorge Pueyo ofrece una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha reclamado que, en plena "desmontorización", en referencia al presunto caso de corrupción que rodea al exministro Cristóbal Montoro, se suavice la Ley de Estabilidad Presupuestaria al exresponsable popular de Hacienda, y se revise la regla de gasto que "maniata" a los ayuntamientos.

Pueyo ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita en relación a la revisión de la regla de gasto en las corporaciones locales para que las que están saneadas puedan usar libremente sus remanentes de tesorería, acabando con su actual situación de "minoría de edad".

En concreto, la iniciativa parlamentaria cuestiona al Ejecutivo estatal si tiene previsto revisar la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promovida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y aprobada con la mayoría absoluta del PP para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas, evitar déficits excesivos y mantener la deuda pública bajo control.

Ello derivó en "el dogma del austericidio", por el que se impuso a todas las administraciones públicas una regla de gasto que limita el crecimiento del gasto público, incluyendo el de las entidades locales.

En ese sentido, el parlamentario aragonesista ha declarado que "esta política, vigente en la actualidad, impide que los ayuntamientos, incluso aquellos que carezcan de endeudamiento, puedan gastar libremente sus remanentes de tesorería, lo que restringe la actividad de la administración local, como si necesitara ser tutelada". "De hecho, es tutelada en exceso", ha añadido.

Por ello, en momento en el que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se va a revisar la legislación que aprobó bonificaciones fiscales a determinados sectores empresariales que habían contratado a la empresa Equipo Económica, fundada por Montoro, para ganarse presuntamente el favor del ministro, ha considerado "razonable" que se haga lo mismo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con "ese corsé insoportable para muhcos pequeños ayuntamientos".