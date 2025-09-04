CHA presenta iniciativas para reclamar la protección urgente de la noria de las salinas de Armillas (Teruel)

Archivo - CHA exige a Azcón un rechazo "firme y sin ambigüedades" al proyecto de almacenamiento de CO2 en el Maestrazgo - CHA - Archivo

TERUEL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha presentado iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno autonómico medidas inmediatas para la protección y conservación de la noria de madera de las salinas de Armillas, en Teruel, "un elemento patrimonial único que se encuentra en peligro inminente de desaparecer debido a su avanzado estado de deterioro".

El secretario territorial de CHA en las Comarcas Turolenses, Javier Carbó, ha señalado que no se puede permitir que un patrimonio de más de 200 años de antigüedad, que constituye "un auténtico alarde de carpintería tradicional y un testimonio histórico de la economía salinera en nuestra tierra", desaparezca por "la dejadez institucional".

"Actuar es urgente, imprescindible y, además, viable con una inversión muy asumible. La pérdida de la noria de Armillas sería imperdonable", ha reclamado.

Por su parte, la diputada Isabel Lasobras ha subrayado en su iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de "impulsar políticas que protejan, rehabiliten y difundan un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de nuestros pueblos y que también puede convertirse en motor de desarrollo local vinculado al turismo cultural y educativo".

Finalmente, hay que volver a recordar que el estado de la noria es "muy grave" y que, si no se actúa de forma inmediata, el riesgo de pérdida total será inevitable.