CHA propone impulsar la segunda línea del tranvía de Zaragoza y ampliar la 1 hasta Plaza, Arcosur y el aeropuerto

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, en la plaza San Francisco de Zaragoza. - CHA

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha presentado este viernes sus propuestas en materia de movilidad para la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, entre las que destaca la construcción de la segunda línea del tranvía y la ampliación de la actual línea 1 hasta Arcosur, Plaza y el Aeropuerto.

"Zaragoza necesita una segunda línea del tranvía, que una los barrios de San José y Las Fuentes con Delicias y Valdefierro. Además, proponemos alargar la actual línea 1 hasta Arcosur, Plaza y el Aeropuerto. Celebramos que, después de tantos años torpedeando el proyecto, el PP de Azcón y Chueca por fin se hayan subido al carro en el que siempre ha estado Chunta Aragonesista, porque no es un capricho, es una necesidad", ha señalado Jorge Pueyo.

Asimismo, ha aclarado que "todos los estudios coinciden en que la línea 2 sería fundamental para paliar las deficiencias, mejorar el eje Este-Oeste que hoy tiene una cobertura insuficiente, además de impulsar la descarbonización".

La nueva línea, de 11 kilómetros, uniría los barrios de San José y Las Fuentes con los barrios de las Delicias y Valdefierro, conectando la estación intermodal Zaragoza-Delicias.

Su coste se estimaba en unos 200 millones de euros y unos 20 millones de viajeros al año, lo que se traduciría en una reordenación de las rutas del autobús urbano y una reducción del tráfico de vehículos particulares, contribuyendo así a la descarbonización de la capital aragonesa.

Jorge Pueyo ha defendido, igualmente, "ampliar la actual línea hasta el Aeropuerto y la plataforma logística Plaza y el barrio de Arcosur, gracias al sistema tren-tram, tranvías que se comportan como trenes al salir de la ciudad y que funcionalmente son compatibles para trayectos urbanos e interurbanos".

"El Gobierno de Aragón debe comprometerse y para ello desde CHA reclamamos financiación tanto a la UE como al Gobierno español. Recordemos que Pilar Alegría, cuando aspiró a la alcaldía, se comprometió a que el 50% de la línea lo pagaría el Gobierno central y desde que gobiernan nunca más se supo. Por eso hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso para que se cumpla esa promesa, igual que se hizo con el metro ligero de Sevilla", ha apuntado.

Finalmente, Jorge Pueyo ha relacionado este proyecto con el futuro Cercanías propuesto por CHA, "con una red que se organizaría en torno a dos grandes nodos, Zaragoza y Huesca. Desde Zaragoza, los trenes conectarían con Gallur y Caspe siguiendo el eje del Ebro (este-oeste), con Cariñena hacia el sur, y con Calatayud y Huesca. Desde Huesca, la red uniría la capital del Alto Aragón con Zaragoza y con Binéfar, creando además un eje prepirenaico que conecte Binéfar, Monzón, Sariñena y Huesca".