CHA reclama un retén permanente de prevención y extinción de incendios forestales en Uncastillo

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UNCASTILLO (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS) CHA presentará una iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de las Cortes de Aragón para reclamar al Gobierno autonómico la creación y puesta en funcionamiento de un retén permanente de prevención y extinción de incendios forestales en Uncastillo (Zaragoza), equipado con una bomba antiincendios.

Impulsa esta iniciativa impulsa el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, a petición de la organización local de CHA, ante la necesidad de reforzar los medios de respuesta y prevención en un municipio que cuenta con una importante masa forestal.

El portavoz de CHA en Uncastillo, Jesús Malón, ha señalado que esta reivindicación cuenta además con el respaldo unánime del Ayuntamiento, ya que la necesidad de disponer de este recurso se aprueba en una moción presentada por CHA en diciembre y vuelve a aprobarse por unanimidad en julio a través de otra iniciativa, en este caso del PSOE. "No estamos planteando una petición nueva ni una reivindicación partidista: existen dos acuerdos municipales aprobados por unanimidad que reclaman este recurso y ahora corresponde al Gobierno de Aragón dar una respuesta y ponerlo en marcha", ha indicado Malón.

CHA considera "especialmente oportuno" reclamar este refuerzo después de los graves incendios forestales registrados durante este verano y ante la necesidad de mejorar la capacidad de prevención y primera respuesta en los municipios con una elevada superficie forestal.

En este sentido, la iniciativa pregunta al Gobierno de Aragón si tiene previsto crear y poner en funcionamiento en Uncastillo un retén permanente, equipado con una bomba antiincendios, y en qué plazo piensa hacerlo efectivo, teniendo en cuenta las características del término municipal y la necesidad de contar con medios próximos ante una emergencia.