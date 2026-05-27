CHA se suma a 'Paisajes de Teruel' y la Plataforma 13M para pedir la supresión del Inaga

Consello Zacional CHA - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de CHA de las Cortes de Aragón ha asumido una propuesta de las Plataformas Paisajes de Teruel y 13M que trasladará este jueves al Pleno como proposición no de ley para exigir, entre otras cuestiones, la supresión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) como instituto independiente y crear una Dirección General de Evaluación Ambiental gestionada por funcionarios de la Comunidad Autónoma, a raíz del caso 'Forestalia'.

En la iniciativa, Chunta emplaza a "adoptar medidas cautelares inmediatas de suspensión de procedimientos de autorización de proyectos eólicos y fotovoltaicos promovidos por Forestalia entre 2019 y 2024 que incumplan la normativa" y "revisar en el próximo semestre todos los proyectos aprobados por el INAGA y mantenerlos suspendidos hasta acreditar su legalidad".

También evaluar en un plazo máximo de un trimestre los proyectos autorizados por la Dirección General de Energía y Minas y "reforzar los mecanismos de tramitación y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente", así como "estudiar medidas para impedir que empresas implicadas en corrupción continúen participando en procedimientos administrativos".

INSTRUCCIÓN JUDICIAL

En una nota de prensa, la Plataforma 13M Aragón por la Racionalidad Energética ha señalado que "la vorágine de la actualidad hace que un escándalo tape otro, y parece que los presuntos delitos de la empresa Forestalia en la tramitación de centrales de energías renovables hayan quedado en el olvido".

De hecho, "la propia empresa actúa como si no existiera una instrucción judicial, pues sigue gestionando, ejecutando y vendiendo proyectos que están siendo investigados", han criticado.

Las plataformas agrupadas en 13-M solicitan la suspensión de todos los proyectos de la empresa, tanto los tramitados por el MITECO como por el INAGA. "Las pruebas documentales y los testimonios del personal funcionario empleado en ambas Administraciones evidencian que las evaluaciones ambientales corruptas presuntamente alcanzaron a la totalidad de los proyectos promovidos por Forestalia", han apuntado.

"En obediencia a la más pura lógica, deberían quedar suspendidos todos ellos para ser revisados hasta que se verifiquen, o no, las sospechas", han añadido.

Han advertido de que "si, como se demanda en la PNL, no se suspende la tramitación de los expedientes de Forestalia y estos acaban siendo construidos, aunque más tarde se demuestre la veracidad de las acusaciones, nos encontraremos ante una invitación a perpetuar las prácticas corruptas, cuando no ante un ejemplo de connivencia con la corrupción por parte de las fuerzas políticas que no la respalden".

Para la Plataforma 13M "resulta perentorio adoptar medidas políticas y administrativas que eviten la repetición de prácticas fraudulentas o, por lo menos, incrementar las medidas para que sea más complicado llevarlas cabo".

Han apostado por "superar el modelo industrial monopolizado por unas cuantas corporaciones con fuertes nexos con el mundo de la política. Implantando sistemas de generación distribuida, como propone 13-M, la posibilidad de corromper a la administración sería mucho más complicada y los beneficios sociales y para el medio ambiente, indiscutibles".