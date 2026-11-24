Los portavoces parlamentarios de CHA, Jorge Pueyo; TE, Tomás Guitarte; e IU, Marta Abengochea, firman el pacto por el ferrocarril. - CHA-TE-IU

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida Aragón han formalizado este martes la firma de un acuerdo para garantizar la defensa de los intereses y las infraestructuras ferroviarias de Aragón en el Congreso de los Diputados.

"El documento busca comprometer a los representantes aragoneses en Madrid con el desarrollo ferroviario y de transporte del territorio, destacando medidas como el corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones, la reapertura del Canfranc, el impulso al tren convencional y la financiación estatal para líneas del tranvía en Zaragoza, el servicio de cercanías y el ferrocarril de proximidad entre Huesca y Zaragoza", ha explicado Jorge Pueyo.

El presidente de CHA ha agradecido el compromiso y la rúbrica de Teruel Existe e IU, al tiempo que ha lamentado la ausencia en este pacto del Partido Popular, el Partido Socialista y Vox.

"A pesar de haberles entregado el texto en mano a sus respectivos representantes en Aragón --Jorge Azcón, Pilar Alegría y Alejandro Nolasco--, estas formaciones no se han sumado a la iniciativa, lo que demuestra que siguen actuando como sucursales que olvidan las reivindicaciones aragonesas al llegar al Congreso".

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha criticado la "hipocresía" de aquellas fuerzas políticas que defienden determinadas infraestructuras ferroviarias en Aragón, pero después no se comprometen a respaldarlas cuando llega el momento de hacerlo en el Congreso de los Diputados.

POLARIZACIÓN

Guitarte ha subrayado que las infraestructuras que vertebran el territorio deben estar por encima de la polarización y de la lucha partidista, y ha defendido la necesidad de trasladar al Gobierno central un mensaje de unidad desde Aragón para reclamar proyectos esenciales como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la conexión directa Teruel-Madrid o el servicio ferroviario a Motorland y Alcañiz.

En este sentido, ha advertido de que enviar un mensaje dividido resta fuerza a las reivindicaciones aragonesas y ha confiado en que las formaciones políticas que todavía no se han sumado al pacto sean capaces de hacerlo. "Nosotros, desde luego, lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Si estamos en el Congreso, vamos a defender con pasión estas infraestructuras, como hemos demostrado anteriormente", ha concluido.

La coordinadora general de Izquierda Unida de Aragón, Marta Abengochea, ha reivindicado la defensa del ferrocarril convencional como una cuestión de sentido común y de compromiso con el conjunto del territorio y ha subrayado que, tanto las cercanías como la media distancia y el conjunto de las infraestructuras ferroviarias, "desempeñan un papel clave en la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la construcción de un modelo de movilidad más justo y accesible".

Abengochea ha insistido en que "el ferrocarril debe llegar donde es necesario y no únicamente donde resulta rentable", defendiendo una planificación que atienda las necesidades reales de todos los territorios.

Además, ha recordado que el tren es una de las herramientas más eficaces para avanzar hacia una sociedad sostenible desde el punto de vista ambiental, un desafío que ha definido como "un reto civilizatorio".

Por ello, ha asegurado que Izquierda Unida, integrada en el Frente Amplio, seguirá impulsando en el Congreso propuestas para reforzar y modernizar la red ferroviaria, financiadas a través de políticas de redistribución de la riqueza que permitan garantizar servicios e infraestructuras públicas de calidad para toda la ciudadanía.