La CHE alerta de crecidas en barrancos y cauces menores por lluviar intensas en la cuenca del Ebro, Teruel y Castellón - CHE

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y ha alertado de la posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores ante la previsión de fuertes lluvias, durante la tarde de este jueves, 28 de agosto, en la zona más oriental de la Cuenca del Ebro, en Teruel y Castellón.

La CHE ha trasladado esta alerta ante los avisos amarillos establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) por posibles tormentas y lluvias intensas.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

