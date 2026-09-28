La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de la cuenca del Ebro

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este lunes de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos del sector central y del extremo noroccidental de la cuenca de Ebro hoy, 28 de septiembre, ante los avisos amarillos de AEMET por riesgo de lluvia intensa.

El organismo de cuenca ha recomendado a los ciudadanos estar atentos a los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología y el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como de la página web de la CHE. También, seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil