La CHE alerta de posibles crecidas en cauces menores y barrancos ante la previsión de lluvias intensas en la cuenca - CHE

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de posibles crecidas en cauces menores y barrancos debido al aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias intensas en distintos puntos de la cuenca del Ebro.

La AEMET ha emitido un pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15 litros por metro cuadrado en una hora y fenómenos tormentosos, lo que podría generar crecidas súbitas aisladas en aquellos puntos donde se den las precipitaciones más importantes durante la tarde de este viernes, 10 de julio.

La zona con mayor probabilidad de que se produzcan se corresponde con la cuenca alta del río Guadalope en la provincia de Teruel. En el resto, las probabilidades son mucho menores, ha precisado la CHE.

Las Comunidades Autónomas afectadas por el aviso de AEMET serían Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña solamente el valle de Arán.

Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la AEMET y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en la web de la CHE y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.