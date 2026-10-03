Chuaquín Bernal encabezará la lista de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza en las elecciones municipales de 2027 - CHA

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chuaquín Bernal será el cabeza de lista de Chunta Aragonesista al Ayuntamiento de Zaragoza, tras conseguir el apoyo del 81 por ciento de la militancia de la capital aragonesa en las primarias celebradas este viernes, frente al 19 por ciento obtenido por Luis Pastor, exconcejal entre 1999 y 2007.

Nacido en 1977 en Zaragoza, Bernal milita en Chunta Aragonesista desde 1996. Es presidente del Ligallo de Redolada de Zaragoza y secretario de Finanzas de CHA. Ha sido vocal en las Juntas Municipales de Universidad y Torrero, ha formado parte del primer Consejo de Ciudad de Zaragoza y ha sido miembro del Consejo de Cultura de Zaragoza.

Chuaquín Bernal ha agradecido el apoyo de la militancia para encabezar la candidatura. "En un contexto político de alta tensión monopolizado por los debates estatales, tenemos la enorme responsabilidad de poner encima de la mesa los problemas y desafíos de nuestra ciudad y aportar soluciones", ha señalado.

"Durante los últimos años hemos estado vinculados con los movimientos sociales, vecinales y culturales de nuestra ciudad", ha explicado Bernal, quien considera que "esa presencia activa y constante ha sido indispensable para llegar con posibilidades reales para alcanzar el objetivo de regresar con fuerza a la plaza del Pilar".

Finalmente, Chuaquín Bernal ha mostrado su objetivo de "conseguir una ciudad limpia, verde, con una movilidad integradora que no suponga un problema para las personas usuarias, queremos barrios vivos, seguros, con servicios y equipamientos, una Zaragoza aragonesista y feminista, en la que se prime el beneficio colectivo frente al de unos pocos".