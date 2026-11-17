La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita un piso de alquiler asequible construido por Zaragoza-Vivienda en la calle Pignatelli 88 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que en en el presupuesto de 2027 habilitará una partida plurianual de 5 millones de euros hasta 2029, para iniciar el nuevo programa de alquiler de vivienda con opción a compra para que tanto jóvenes como familias puedan convertirse en propietarios.

Esta nueva iniciativa, denominada 'Alquila y compra', tiene como finalidad promover viviendas públicas de alquiler asequible con opción de compra para favorecer la emancipación de jóvenes y la estabilidad de las familias.

Con esta línea de trabajo, de la que ya se dio cuenta al último Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, el Consistorio abre una nueva vía para que los jóvenes y las familias trabajadoras puedan emanciparse en régimen de alquiler sin renunciar a convertirse en propietarios de su hogar el día de mañana.

"El diagnóstico municipal muestra que la emergencia habitacional y la subida de precios afectan de lleno a la emancipación de los jóvenes y a las familias trabajadoras", ha expuesto la alcaldesa.

En rueda de prensa, Chueca ha avanzado que entre 2027 y 2029 se pretende construir estos pisos de alquiler asequible con opción a compra, de tal forma que el "esfuerzo que se hace mes a mes en pagar el alquiler pueda compensarse posteriormente para que forme parte ya de la entrada de esa propiedad".

El próximo año 2027 se dedicará a "explorar" dónde se va a ubicar la primera promoción, que seguramente será en Valdefierro o en Arcosur, al ser los dos barrios de mayor desarrollo donde se pueden levantar. En la primera anualidad de 2027, dotada con un millón de euros, el principal trabajo será técnico, de identificación del solar y del proyecto adecuado y empezar con esa construcción.

Está previsto que en 2027 se saquen las bases como las está haciendo en el Gobierno de Aragón y como lo recoge también el programa electoral del PP y "básicamente habrá un criterio de que lleven cinco años empadronados en España, a partir de que sean ciudadanos españoles que puedan acceder a esta vivienda y que cumplan como mínimo uno y medio el IPREM", ha detallado.

"Los hechos y los resultados que desde el Ayuntamiento de Zaragoza estamos dando a uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad, que es el de la vivienda, son tangibles y son reales", ha subrayado.

"Mientras Zaragoza sigue batiendo récords en alquiler asequible y rehabilitación, con más de 3.550 viviendas construidas o impulsadas y más de 8 millones anuales en ayudas a la rehabilitación de pisos y edificios, creemos en la necesidad de diversificar la oferta para que las familias trabajadoras que quieren comprar un piso no se vean expulsadas de la ciudad por no poder afrontar de golpe la entrada de una hipoteca libre", ha especificado la alcaldesa.

NUEVOS PISOS PARA ENTRAR A VIVIR EN 2027

Chueca ha dado a conocer este anuncio durante la visita a la finalización de las obras de construcción del edificio número 88 de la calle de Ramón Pignatelli, destinado a viviendas públicas de alquiler asequible.

A través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda se publicarán próximamente las bases que regirán los sorteos para la adjudicación de 24 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible en Zamoray-Pignatelli y el Arrabal.

La idea es publicar las bases este mes de noviembre para abrir inscripciones en diciembre y realizar el sorteo antes de finalizar el año, para así contar con los nuevos residentes a partir de enero de 2027.

El rango de precios de alquiler, según los metros cuadrados del piso, varían entre los 358,84 y 620,78 euros en el Arrabal y entre los 360,94 y los 457,61 euros en los pisos de Pignatelli. En todo caso, no supondrá nunca más del 30% del esfuerzo sobre los ingresos de la unidad familiar residente.

Con este paso administrativo, el Consistorio avanza en la incorporación de parque público residencial de obra nueva en dos zonas prioritarias de regeneración urbana de la ciudad, poniendo a disposición de la ciudadanía 12 pisos en la calle Pignatelli 88 y otras 13 viviendas en dos edificios en la confluencia de la calle del Horno con la calle Lacruz.

PIGNATELLI 88

La promoción de la calle Pignatelli 88 está diseñada por Zaragoza Vivienda y forma parte del Plan Especial de Zamoray-Pignatelli. Ha supuesto una inversión en ejecución de las obras de 1.873.706,85 euros, IVA Incluido. La construcción ha contado con subvenciones, de las cuales 438.808 euros proceden de fondos NextGeneration de la UE de programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social y 408.958,2 del Programa 8 del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

El inmueble tiene cinco alturas --planta baja y tres alturas-- que albergan un amplio local en los bajos y un total de doce pisos. De las doce viviendas construidas, once saldrán al próximo sorteo general de alquiler asequible, mientras que el piso restante, el ático, y el amplio local de la planta baja se reservan para su gestión a través de usos comunitarios y programas de ámbito juvenil, universitario y/o social a través de Zaragoza Vivienda.

En cuanto a la tipología, seis de las viviendas se orientan hacia la fachada de la calle y cuentan con un dormitorio y 45 metros cuadrados útiles de superficie. Las otras seis se abren hacia el patio de manzana; cinco de ellas disponen de dos dormitorios y 57 metros cuadrados útiles, a las que se suma la vivienda ubicada en la última planta, que alcanza los 113 metros cuadrados útiles distribuidos en cinco dormitorios y que se destinará a fines sociales.

De este modo, tal y como ha detallado Chueca, el edificio combina seis viviendas de un dormitorio, cinco pisos de dos dormitorios y una gran vivienda de cinco habitaciones para adaptarse a distintas necesidades residenciales y sociales.

HORNO-LACRUZ

A este se suman los dos edificios en el entorno de la calle del Horno con la calle Lacruz, que constan de otras 13 viviendas municipales de alquiler asequible. Esta doble actuación en la margen izquierda ha tenido una inversión conjunta de 2.139.221,51 euros, IVA incluido. Al igual que el del Casco Histórico, ambos inmuebles tiene financiación europea de rehabilitación residencial y vivienda social dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fruto de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Gobierno de Aragón.

El primero de estos bloques, en la calle del Horno 19, aporta siete viviendas sobre una parcela con una superficie edificable de 683,42 metros cuadrados y ha supuesto una inversión municipal de 1.182.627,88 euros, IVA incluido, financiados con 298.157 euros procedentes de fondos UE.

Dispone de planta baja y tres alturas, con acceso desde la calle del Horno hacia un patio interior de 38,90 metros cuadrados al que se orientan las cocinas. En su planta baja se ubica una vivienda de unos 80 metros cuadrados con tres dormitorios, mientras que las tres plantas superiores alojan dos pisos por rellano, todos ellos de dos dormitorios y con superficies útiles en torno a los 60 metros cuadrados.

Justo enfrente de este edificio está el segundo bloque en el número 14 de la calle del Horno, en una parcela de 508,58 metros cuadrados de edificabilidad y un presupuesto de 956.593,65 euros, IVA incluido, de los que 186.102 euros corresponden a ayudas europeas NextGeneration.

Con entrada también por la calle del Horno y una estructura de planta baja más tres alturas, el inmueble alberga un local en su nivel inferior y seis viviendas en las plantas alzadas, a razón de dos por piso. Todas las viviendas tienen una superficie en torno a los 45 metros cuadrados con una distribución funcional compuesta por salón-comedor con cocina integrada, baño completo y dos dormitorios --uno doble y otro sencillo--, contando además con un trastero vinculado en el sótano, aunque sin plaza de garaje.