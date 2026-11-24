La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la escuela infantil El Andén - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado un cheque bebé nominal de 300 euros para las familias que tengan un hijo en 2027 y que, como es habitual, deberán estar empadronadas, al menos, desde hace cinco años en la ciudad.

"Nos parece que es justo que del dinero de los impuestos de los zaragozanos puedan beneficiarse familias que, al menos, lleven 5 años viviendo en Zaragoza", ha argumentado la alcaldesa en su visita a la escuela infantil El Andén, en el distrito de Delicias.

Esta ayuda se aplicará desde el 1 de enero de 2027 y aumentará hasta los 400 euros en caso de que el bebé tenga alguna discapacidad. Se entregará un cheque nominativo precargado que se podrá gastar en las farmacias.

Esta medida se puede llevar a cabo tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Farmacéuticos porque en las farmacias es "donde, inicialmente, siempre que hay un bebé hay un gasto importante que hacer y, por lo tanto, por la organización y la facilidad podrá gastarse en todas las farmacias de Zaragoza", ha precisado Chueca.

Según la estimación de datos para 2027 habrá más de 3.500 familias que tendrán un bebé y, por tanto, podrán disfrutar de esta medida y va a estar dotada en el presupuesto con una partida de 800.000 euros.

"Ese es el objetivo", ha enfatizado Chueca para incidir en la importancia de contar con un presupuesto año tras año porque "permite introducir políticas que facilitan y ayudan", en este caso, a las familias a hacer frente a los gastos durante el primer año de vida de un hijo.

COMPROMISOS

"Desde el Gobierno de Zaragoza estamos dando cumplimiento a otra de las promesas o de los compromisos que adquirí como alcaldesa y que, sin duda, era importante", ha comentado.

Al respecto ha dicho que al igual que se han ampliado las plazas para las escuelas infantiles, con más de 900 menores en toda la red municipal, también se han ampliado los horarios de los Centros de Tiempo Libre (CTL), para que aumentar las medidas y facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que esta medida "se suma" al cheque familia, implantado desde hace cuatro años que ha tenido un "gran éxito" y por el que el Ayuntamiento desembolsa 1.387 ayudas que se han solicitado este año y que suponen más de un millón de euros.

El pago del cheque familia correspondiente a 2026 finalizará en breve para dar paso al cheque bebé con el nuevo presupuesto de 2027 y compaginar ambas medidas, que son compatibles y se puede acceder a ambas.

El cheque familia es una subvención económica para familias con menores escolarizados en un centro privado de Educación Infantil de Primer Ciclo de la ciudad de Zaragoza y se aplica con unos baremos de renta.

"En definitiva, se trata de una medida más, una acción más para fomentar las familias jóvenes, a aquellos padres que quieren tener hijos y facilitar la conciliación y los primeros gastos que siempre son importantes", ha abundado.

La alcaldesa ha destacado que es una medida "muy clara del Partido Popular", el apoyar a las familias y la natalidad desde la política municipal al ser los compromisos adquiridos al inicio de su mandato y que "se están resolviendo antes de que finalice".