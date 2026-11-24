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El conductor, "un viejo conocido" de la Policía Local, ha dado positivo en alcohol y drogas

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS -

Un joven de 25 años, trabajador de la empresa Chispas encargada de instalar la iluminación navideña de Santander, ha fallecido esta medianoche y otro, de 22, se encuentra herido muy grave tras ser arrollados por un vehículo a la fuga.

El conductor, de 43 años, es "un viejo conocido" de la Policía Local que ha dado positivo en alcohol y drogas. Ha sido detenido y entre este martes o miércoles pasará a disposición judicial, según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo.

El trágico suceso ha tenido lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 00.40 horas cuando el coche a la fuga ha chocado contra el camión en el que estaban trabajando.

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión.

Según el relato de la Policía, en torno a las 00.30 horas agentes vieron un coche que circulaba por la calle Castilla sin luces. Por ello, le dieron el alto y comenzó una persecución por la zona, que continúo por López Vélez y el intercambiador de Valdecilla hasta el túnel de la calle Burgos, donde se encontraban los afectados.