Chueca anuncia mejoras en la escena urbana y movilidad para ser la "capital mundial de la calidad de vida"

1097174.1.260.149.20260617153002 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hace balance de su tercer año de mandato - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho balance de estos tres año de mandato en los que aparte de ofrecer cifras de inversión y datos de ejecución presupuestaria ha anunciado que este año se acometerán nuevas mejoras en la escena urbana y además se apostará por el refuerzo de la movilidad con la finalidad de que la ciudad sea "la capital mundial del bienestar y la calidad de vida".

Chueca ha lanzado varios anuncios que se llevarán a cabo este año y que dentro de la mejora de la escena urbana está una nueva modificación de crédito de 1,2 millones de euros para doblar el presupuesto de operación asfalto que alcanzará los 2,5 millones de euros para 36 calles, a los que se sumarán otros 1,5 millones de euros más para la denominada operación baldosa y otros 500.000 euros para el parcheo de algunas calles dañadas por las intensas lluvias del invierno y otros 700.000 euros para camino rurales.

"Supone incrementar un 35 por ciento lo presupuestado para llegar a todas las calles y supone pasar de 7 millones de euros para conservación y mantenimiento de calles a 9,8 millones de euros. La cifra récord histórica adicional en Zaragoza a todo lo que se está invirtiendo en las múltiples calles y avenidas", ha enfatizado.

Dentro del ámbito de la escena urbana ha avanzado que también este año se acometerá la segunda fase del proyecto ReluzYDos en el alumbrado publico con casi otros 10 millones de euros adicionales tras la concesión del Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) para el montaje y suministro de casi 9.000 luminarias y la renovación de 72 cuadros eléctricos.

Se han establecido cinco zonas operativas agrupadas en dos grandes ámbitos para acometer este importante proyecto que verá mejorada la iluminación en calles como Vía Hispanidad, Gómez Laguna, paseo del Canal, y los parques Delicias, Jardín de Invierno, La Sedetania, los Poetas, el Respeto y Teresa Perales.

En el segundo ámbito se localizan Ronda Hispanidad, Recinto Ferial, avenida de la Ilustración, parque Miraflores, parque del Agua y ribera del Ebro.

El cambio de las casi 9.000 luminarias supondrá reducir el consumo eléctrico de modo que la inversión se amortizará en cinco años. Todo ello se enmarca dentro de la Estrategia Global de Energía que movilizará más de 160 millones de colaboración público-privada con un ahorro para las arcas municipales de 30 millones de euros anuales y evitar la emisión de 65.000 toneladas de CO2 equivalente a plantar 915.000 árboles maduros, ha comparado.

MOVILIDAD

Los otros anuncios de la alcaldesa atañen a la movilidad. En cuanto al BIZI se reforzará con 600 nuevas bicicletas públicas de pedaleo asistido para que haya más unidades en horas punta alcanzado un total de 3.100 bicicletas en 2027 y manteniendo el número de estaciones que son 276 repartidas por toda la ciudad.

Chueca ha argumentado esta mejora en el "éxito" del BIZI que "sobrepasa todas las previsiones" y además de adelantar seis meses la implantación completa en mayo se han superado los 10 millones de usos, "un hito que consolida a la ciudad como la que más uso hace de este sistema de desplazamiento".

Al respecto, ha comentado que la bicicleta pública representa casi el 40 por ciento del total de los desplazamientos diarios en sistemas de micromovilidad --bici y patinete eléctrico--

También en el ámbito de la movilidad ha trasladado el anuncio de que en noviembre de este año se incorporarán 23 nuevos autobuses eléctricos a la flota de transporte urbano. "Tenemos ya un tercio de la flota eléctrica y vamos a seguir mejorando todo el transporte público con la entrada en vigor el próximo año del nuevo contrato", ha deslizado.

Ha aludido al tranvía para recordar que ha seguido aumentando con 31 millones de usos, se ha mejorado la seguridad con las balizas, se han incorporado dos nuevas unidades y se seguirá mejorando la red y la capacidad del tranvía para atender el crecimiento de la demanda.

GRANDES PROYECTOS

En su discurso, que ha tenido como escenario el salón de actos del reforma Centro Sociocomunitario Las Armas, en la calle del mismo nombre en el Casco Histórico, la alcaldesa ha repasado alguno de los grandes proyectos en marcha y que suponen una "transformación histórica de la ciudad".

Ha citado la regeneración del río Huerva, con 32 millones de euros, que permite crear nuevos lugares de encuentro, conectar barrios, ampliar zonas verdes y crear nuevos parques.

El tramo 2 --desde la calle Miguel Servet hasta la desembocadura en el río Ebro-- está ejecutado en un 65 por ciento y se podrá inaugurar a finales de este año; mientras que el tramo 1 --desde los antiguos viveros de Sopesens hasta el ocultamiento del río en Gran Vía-- supera el 45 por ciento y este otoño se podrán plantar los 190.000 árboles y arbustos "para decir con orgullo que si la Expo supuso el momento en el que Zaragoza dejó de dar la espalda al río Ebro, ahora es cuando Zaragoza definitivamente va a dejar de dar la espalda al Huerva", ha exaltado.

Del nuevo estadio Ibercaja Romareda ha informado de que es un proyecto "inmenso" que requiere un gran trabajo de seguimiento de cada uno de los pasos y, en la actualidad está focalizado en la parte constructiva y después del verano se centrará en las instalaciones en referencia a la licitación del césped del campo y los asientos.

"Se va haciendo el trabajo por nivel de prioridad, vamos en plazo, no hay una urgencia y hay veces que se demora simplemente porque se están haciendo otras cuestiones más urgentes y no supone ningún riesgo para el proyecto", ha comentado.

En esta línea ha dicho que Zaragoza se prepara para acoger "con liderazgo" la próxima Ciudad Capital Europea del Deporte en 2027, para celebrar múltiples eventos nacionales e internacionales como los acogidos en los últimos años que "han reforzado la imagen de la ciudad como capital del deporte".

También en 2027 se empezará los preparativos de celebración del Bicentenario del fallecimiento de Goya, uno de los acontecimientos culturales "más importantes de las próximas décadas y que va a situar a Zaragoza en el centro del panorama cultural europeo", ha aventurado.

DEUDA

En su intervención se ha detenido especialmente para hablar del nivel de endeudamiento que es el "más bajo" de las últimas décadas, tras recortar otros 13 millones de euros en el primer trimestre de 2026. En el mandato actual la deuda se ha reducido en 92 millones, que es un descenso del 15 por ciento y un 37 por ciento desde 2019, "cuando la izquierda dejó el Gobierno de la ciudad". Se ha generado un ahorro de 5,3 millones en el pago de intereses en 2026, que se dedica a inversiones en calles y equipamientos.

Sobre los proyectos ya realizados se ha referido a los 6 millones de euros invertidos en la reforma del albergue municipal después de que se construyera hace 30 años para "dignificar" la vida de los usuarios.

La seguridad también ha sido un aspecto destacado para recordar que se han cubierto todas las plazas de la Policía Local, que está al cien por cien y dimensionada conforme a una ciudad del siglo XXI, junto a la creación de la Unidad Égida para incorporarse al sistema VioGén.

El proyecto de ordenanza cívica para "perseguir actitudes que confunden la libertad con el libertinaje" es otro proyecto que ha citado y que está en tramitación.

Del programa Volveremos ha indicado que ha superado los 300 millones de euros de ventas acumuladas y permite reforzar el comercio de proximidad; además de que se han destinado más de 20 millones de euros a apoyar en la renovación y la modernización de autónomos y pymes.

Para las elecciones de 2027 quedan 11 meses y "no vamos a desaprovechar ni un solo día para hacer todos los proyectos comprometidos hace tres años porque tenemos el mayor presupuesto inversor de la historia de Zaragoza, la mejor hoja de ruta ejecutada y grandes retos por delante".