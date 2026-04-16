Chueca anuncia que la primera fase de la reforma del parque del Tío Jorge de Zaragoza estará el primer trimestre de 2027

1078441.1.260.149.20260416115556 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el inicio de la primera fase de la reforma del parque Tío Jorge - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que la primera fase de la reforma del parque Tío Jorge, la más costosa económicamente y la más compleja técnicamente al sustituir el colector subterráneo que atraviesa esta zona verde y que presenta problemas con las lluvias, terminará en el primer trimestre de 2027.

Chueca ha explicado que esta primera fase tiene distintas intervenciones sobre una superficie de 33.500 metros cuadrados y se centrará especialmente en integrar el bulevar hasta la plaza del Tío Jorge y renovar todas las tuberías de saneamiento, el pavimento, el mobiliario y todo el ajardinamiento del entorno también en la nueva plaza 5 de Marzo, que es un punto neurálgico para la ciudad en celebraciones como la Cincomarzada o las hogueras de San Juan del Arrabal.

Tras esta reforma se "verá una nueva cara y se transformará integralmente", ha avanzado para añadir que también se actuará en la zona deportiva que acompaña en esta primera fase donde se instalarán nuevas pistas deportivas abiertas para los vecinos, nuevas zonas infantiles adaptadas y también una zona de equipamiento deportivo para las personas mayores que "es de lo más demandado y más necesario en cada una de las obras que se van haciendo", ha reconocido.

"Resolvemos con esta primera fase, definitivamente, un problema histórico que tenía el parque del Tío Jorge con este colector principal de 1,4 metros de diámetro y 488 metros de longitud que atraviesa el parque y que daba problemas cada vez que había lluvias intensas", ha recalcado.

Las actuaciones escalonadas se inician en la zona sureste, delimitada por el eje del bulevar principal y las calles exteriores de Fernando Gracia Gazulla, de Valle de Oza y de Sixto Celorrio e incluyen todo del bulevar central, la plaza del Tío Jorge y espacios limítrofes hacia las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

Para acometerlo se cuenta con una inversión municipal de 3.455.760,00 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 20,03 por ciento frente a un presupuesto base de licitación, y que está ejecutado la empresa adjudicataria COPHA. Estas primeras obras estarán bajo el control técnico de Ecociudad, pero el proyecto en su conjunto en un gran ejemplo de colaboración entre servicios municipales, con Infraestructura Verde a la cabeza, ha puntualizado.

COMPATIBILIZAR

En rueda de prensa, la alcaldesa ha avanzado que se combinarán las obras con el disfrute del parque ya que se ha planificado de forma que siga abierto el parque y que convivan la reforma con el uso y disfrute por parte de los vecinos.

En la actualidad está abierto el 87 por ciento y en los momentos de mayor intensidad seguirá abierto hasta el 65 o 67 por ciento del parque del Tío Jorge, lo que supone que los técnicos hacen una "gran labor de planificación para ir acometiendo las intervenciones y acotando el espacio solamente a lo que es indispensable para que pueda darse esa convivencia y los vecinos puedan seguir paseando y disfrutando del parque durante las obras", ha descrito.

Ha informado de que esta parte de las obras estarán finalizadas durante el primer trimestre de 2027, para estimar que "hay mucho trabajo que hacer, mucho más del que se va a ver, porque esta primera fase es la parte más costosa en términos económicos, pero también la más compleja porque se sustituyen las tuberías y el colector y por lo tanto no va a verse todo el trabajo que hay porque va a quedar gran parte de ellos soterrado".

La fase 2 será el tratamiento del perímetro con avenida Pirineos y de la calle Valle de Broto, con un nuevo bulevar secundario con nuevas zonas verdes y áreas de juegos infantiles; además del tratamiento de todas las zonas verdes de la zona noreste. La fase 3 se centrará en las zonas verdes central del parque y la renovación de la zona del lago, creando nuevos equipamientos deportivos y zonas de descanso.

Es uno de los trabajos de mayor calado realizados desde la creación de este parque en 1968, y uno de los proyectos de infraestructura verde más importantes de las últimas décadas en Zaragoza, ha aseverado Chueca para detallar que el inicio se plantea el mandato pasado escuchando las peticiones de los vecinos, para trabajar el proyecto en la fase de definición, planificación y las necesidades de usos que los vecinos reclaman.

"Esto --ha precisado-- es lo que estamos haciendo, esto no es un proyecto aislado, sino que es un proyecto que forma parte de la estrategia de ciudad que estamos acometiendo". "Estamos construyendo la ciudad barrio a barrio, hemos recorrido distintos barrios y distritos de la ciudad y hacemos distintas intervenciones en cada uno de los barrios dentro de un modelo de ciudad para que Zaragoza sea mucho más verde, más humana y más sostenible"

Chueca ha abundado en que la reforma integral del parque del Tío Jorge es uno de los proyectos "más importantes de infraestructuras verdes del mandato, pero no es la único porque el trabajo que se está haciendo es continuo".

ZARAGOZA MÁS VERDE

Al respecto, ha observado que al pasear por la ciudad se ve que "los alcorques tienen árboles" y solo este año se han plantado 2.000 ejemplares de las especies más adecuadas al tamaño de la calle y a las condiciones climatológicas de Zaragoza y, además, "se busca, en la medida de lo posible que den color a las calles y las hagan más bonitas", ha revelado.

Por eso, casi todas las calles tienen árboles nuevos con flores que embellecen la ciudad y el viario publico a lo que se suma la creación de nuevas zonas verdes, que "también forma parte del modelo de ciudad".

En este sentido, ha citado que solo la reforma integral del río Huerva lleva incluida o bien la creación de nuevos cinco parques o la actualización integral de tres, para disponer de ocho nuevos parques para que los ciudadanos puedan disfrutar de este nuevo corredor verde que "cumple con todos los criterios de sostenibilidad y de disfrute de la naturaleza tan importante para la salud de las personas y la calidad de vida".

Asimismo, se ha referido al Bosque de los Zaragozanos que en su sexta edición ronda los 250.000 árboles plantados no solo con intervenciones metropolitanas, sino que cada vez es más frecuente actuaciones urbanas para que todos los vecinos las puedan disfrutar.

Otro ejemplo son los más de cien árboles que se han plantado en el Parque Bruil; junto a la reforma de otra plaza en San José al final de la calle Matadero. "Estamos haciendo intervenciones que complementan y que nos permiten que en nuestra ciudad sea más fácil la exposición y el contacto permanente con árboles y con la naturaleza en el día a día porque, eso, influye directamente en el bienestar de las personas, de todas las personas", ha razonado.

"UN NO PARAR"

En su intervención, Chueca ha mencionado otros proyectos en los que se trabaja como el del parque Pignatelli o el parque de La Paz que son compromisos suyos adquiridos en el último debate del estado de la ciudad y también el Parque Metropolitano del Agua, donde se acaba de volver a poner en marcha el canal de aguas bravas después de más de 10 años abandonado.

Del Parque del Agua ha destacado que es el segundo más importante en tamaño de la ciudad y "llevaba años bloqueado en gran parte por las concesiones y los equipamientos que quedaron abandonados después de los años de gobiernos del Partido Socialista", ha criticado.

"Ven que es un no parar, estamos con mucho trabajo y con mucha ansiedad", ha comentado para agradecer al equipo municipal y a las empresas que llevan a cabo las obras que se licitan por el "gran trabajo de transformación de Zaragoza en tiempo récord".

Para lograrlo, ha dicho que se exige "trabajo porque los proyectos no se hacen solos, hay un gran trabajo detrás, una gran dedicación y un gran compromiso por parte de todas las personas que lo hacen realidad", ha concluido.