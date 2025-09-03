Chueca atribuye a la "falta de sensibilidad" del Gobierno de España los recortes de operaciones de Ryanair

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "muy mala noticia" para la ciudad que el Gobierno de España "no haya tenido una sensibilidad" hacia los aeropuertos territoriales y que haya sido una subida en las tasas de AENA lo que provoque esta reducción de la oferta de las operaciones de Ryanair en varios aeropuertos españoles --un 45% en el de Zaragoza--.

"Lejos de pensar en esa España que hay que equilibrar y evitar que los focos estén siempre en las grandes capitales, como son Madrid y Barcelona o los núcleos turísticos por excelencia, creo que ha faltado sensibilidad por parte del Gobierno de España subiendo las tasas y haciendo que Zaragoza pierda frecuencias", ha lamentado.

Un recorte de operaciones que supondrá que haya otros aeropuertos, como el de Vigo o Santiago de Compostela que pierden incluso las líneas que tenían hasta ahora de Ryanair y que haya aeropuertos que vayan a perder las conexiones que Ryanair les ofrecía.

"Creo que es un ejemplo más de cómo el Gobierno de España está desmantelándonos servicios públicos esenciales" entre los que ha citado la red ferroviaria. "Nunca antes los trenes y los AVE habían tenido tantas afecciones como estamos viendo en los últimos años".

Esta semana pasada se ha conocido también que AVLO va a dejar de tener servicio en la conexión de Zaragoza con Madrid y Barcelona a lo que se suma esta otra noticia. "Creo que es muy mala noticia y una consecuencia más del nefasto Gobierno de España que tenemos", ha resumido.