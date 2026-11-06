Chueca califica de "grave y cutre" la presunta falsificación de acreditaciones del PSOE para las fiestas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras las declaraciones sobre la falsificación de las acreditaciones de un concejal del PSOE durante las Fiestas del Pilar - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "especialmente grave y cutre" la presunta falsificación de acreditaciones de acceso a los balcones del Ayuntamiento durante las Fiestas del Pilar por parte del concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, al considerar que esta actuación pudo comprometer la seguridad de las personas al permitir la entrada de más asistentes de los autorizados.

Chueca ha respondido así a una pregunta sobre las posibles falsificaciones de pases que el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, había dado a conocer este jueves a raíz del informe elaborado por la Oficina de Organización y Servicios Generales del Ayuntamiento de Zaragoza,

La alcaldesa se ha pronunciado sobre este asunto este viernes, 6 de noviembre, en la plaza Emperador Carlos V, después de abordar junto a la cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana.

La regidora ha explicado que los accesos a los balcones durante el pregón están sometidos a un control específico debido a las limitaciones de peso de estas estructuras y al número de personas que pueden permanecer en ellas. Por ello, ha considerado "especialmente irresponsable" que se pudieran haber falsificado acreditaciones para facilitar la entrada de otras personas.

"En una cosa tan simbólica como que al final hay un control de seguridad por el peso de los balcones del Ayuntamiento, a la hora de controlar las personas que pueden salir para evitar riesgos y para evitar que se desplome ese balcón, que haya un concejal del Partido Socialista que esté falsificando esos pases para que puedan pasar más amiguetes suyos a ver el pregón desde ahí, pues hombre, me parece muy cutre", ha calificado.

CHUECA CUESTIONA LA RESPONSABILIDAD DEL CONCEJAL

La alcaldesa ha insistido en que, más allá de la presunta irregularidad administrativa la cuestión afecta directamente a la protección de los asistentes al acto. "Me parece una falta de conciencia porque está poniendo en riesgo la seguridad de las personas", ha añadido.

Chueca ha asegurado que comparte la valoración expresada por el consejero de Presidencia y ha utilizado este episodio para cuestionar el comportamiento del PSOE. "Pero también digo que es un ejemplo más de la forma de ser del Partido Socialista", ha señalado.

En este sentido, la edil ha planteado públicamente si "no queda nadie decente en el Partido Socialista", al considerar que el caso conocido afecta a un representante municipal y a un sistema de acreditaciones establecido para controlar el aforo de los balcones durante uno de los actos más multitudinarios de las fiestas.

"Me parece de una irresponsabilidad absoluta, pero también un claro ejemplo de cómo son y cómo se están comportando todos los socialistas que hay, hoy en día y que siguen apoyando a Pedro Sánchez", ha concluido la alcaldesa.