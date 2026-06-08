Chueca confía en que el Parque de Atracciones de Zaragoza reabra renovado en septiembre

Archivo - Noria del Parque de Atracciones de Zaragoza - PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en que el Parque de Atracciones reabra con buena parte de su oferta renovada a partir de septiembre, una vez pasados estos meses de verano, donde además hay menos visitantes y menos gente, pero todavía no está confirmada la fecha, aunque la idea es que se va a trabajar para que sea lo antes posible.

Ante la posibilidad de que no vuelva a abrir el Parque de Atracciones, Chueca ha contestado que no al argumentar que se puede reabrir en cuanto se solventen los problemas de uno de los dos socios de la nueva concesión.

Esta nueva concesión se ha adjudicado por 50 años a Moncayo Leisure, integrada en un 80 por ciento por el grupo argentino Fénix Entertainment; y el otro 20 por ciento por Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), que está en concurso de acreedores.

"Uno de los dos socios tiene problemas económicos y financieros que es el concesionario anterior (PAZ) y una vez resueltos los problemas entre los dos socios, el otro, que es el mayoritario, que es un grupo además internacional con capacidad económica y que ha hecho una fuerte apuesta por este Parque de Atracciones y por Zaragoza, se podrá abrir el Parque de Atracciones", ha afirmado.

Para Chueca, "lo mejor de todo" es que a pesar de las dificultades y de los momentos de incertidumbres que se han vivido por el camino en el cambio de titularidad, el Parque de Atracciones que estaba en un estado de "obsolescencia evidente, empezará a revitalizarse, a renovarse y volverá a ser el Parque de Atracciones que la ciudad necesita" y "a pesar de las dificultades y a pesar de las múltiples críticas de todos los grupos de la oposición, que como siempre en cuanto pueden van a atacar cualquier proyecto que puedan sacar rédito político o que pueda tener dificultad", ha criticado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Natalia Chueca ha traslado que "en la vida, ya sea en el Ayuntamiento de Zaragoza o en cualquier proyecto empresarial, las cosas muchas veces no salen a la primera, sino que, hay veces, que se generan dificultades y la capacidad de un buen líder o de un buen gobernante en este caso es encontrar soluciones a los problemas".

Al respecto, ha comentado que está en esa disposición en buscar solución a un problema y una dificultad que ha aparecido por el camino.

RUIZ DE TEMIÑO

Sobre la posible destitución del director general de Proyecto Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, como le ha pedido la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, la alcaldesa ha desechado esa pretensión. "Si había alguna posibilidad, con este planteamiento, ninguna", ha zanjado.

Igualmente, Chueca ha trasladado su "sorpresa absoluta", de que Vox, sin haberle trasladado en ningún momento esa inquietud haya ofrecido una rueda de prensa para pedir la dimensión de una persona de su equipo.

"Creo que Vox no está como para hablar de cómo se organizan internamente. Bastantes problemas tienen en Vox internamente", ha expresado para recordar que de cuatro han pasado a tres concejales este legislatura --porque una concejal dejó el partido y es concejal no adscrita--.

"Creo que hay que ser respetuosos en cómo yo organizo mi equipo de gobierno cuando, además, no pueden dar ejemplo de cómo ellos se han organizado internamente. Bastantes problemas tienen internos como para estar dando lecciones al resto", ha añadido.

En segundo lugar, Chueca se ha mostrado sorprendida porque Vox lleva apoyando al PP no solamente este mandato, sino el anterior apoyando los presupuestos municipales en el que el Parque de Atracciones "ha estado presente y por supuesto también otros proyectos que ahora está criticando, como Distrito 7 y nunca había manifestado ninguna petición, ninguna inquietud y nada en relación a estos proyectos".

Por ello, ha observado que Vox tiene una postura más próxima al "seguidismo de críticas de los partidos de izquierdas, tanto sobre el director general como de los proyectos" de los que ahora difiere y que lo podría haber trasladado "con lealtad y con transparencia".

A su parecer, gobernar "no significa que todo vaya perfectamente y estupendamente y que no se planteen problemas que luego hay que resolver. Esa es la diferencia entre estar en la oposición y estar gobernando", ha comparado.

Ha dejado claro que su obligación como alcaldesa es resolver cualquier problema que se pueda presentar en cualquiera de los múltiples proyectos que impulsa el Gobierno de la ciudad y "no hacer una oposición desleal que a la mínima que hay un problema saca rédito político criticando ese problema o viendo cómo se puede ir a sumarse al ruido que viene de la izquierda" al apuntar que tanto el PSOE como Zaragoza en Común "siempre han estado criticando ese proyecto o a esa persona y por lo tanto sorprende que sea Vox quien se quiera sumar ahora a esa bandera de la izquierda".

NOSTALGIA

Sobre la sensación que le provoca el cierre del Parque de Atracciones después de 50 años, y la incertidumbre de la nueva reapertura, la alcaldesa ha comentado que "en la vida hay que evolucionar y avanzar" porque Zaragoza no es la misma que era hace medio siglo.

"Tener el mismo Parque de Atracciones que hace 50 años con algunos pequeños cambios, creo que los niños de hoy demandan y se merecen otro Parque de Atracciones que les haga vibrar, ilusionarse como nos hacía nosotros cuando íbamos de pequeños y por lo tanto estoy ilusionada en este cambio y en esta transición".

Ha reconocido sentir nostalgia, pero la ha calificado de "buena" porque seguro que habrá algunos elementos que recordarán a la propia identidad original del Parque de Atracciones. "No creo que sea un cambio tan radical, creo que nos va a dar esa renovación, esa modernidad que ahora mismo se demanda y que existe en otros Parques de Atracciones y el nuestro no lo tiene, pero seguro que hay algún guiño al origen y a la identidad original", ha concluido.