Chueca confía en que los socios del Parque de Atracciones lleguen a un acuerdo, sino podría haber sanciones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en que los socios que ganaron el concurso de la concesión del Parque de Atracciones, Moncayo Leisure --que tiene un 80 por ciento de participación-- y Parque de Atracciones --con el otro 20 por ciento-- que es de la familia Morte, lleguen a un acuerdo y puedan ofrecer al público la actividad porque en caso contrario ha advertido de que podría haber sanciones.

"De momento vamos a ver si ellos pueden cumplir con sus obligaciones al cien por cien y en el caso de que no puedan cumplir con las obligaciones al cien por cien, al menos con las que ya tienen compromisos adquiridos", ha expresado Chueca en referencia a peticiones acordadas con clientes para celebrar eventos como comuniones en estas instalaciones en los meses de abril y mayo.

Chueca ha reconocido que puede darse el caso de que estas instalaciones abrieran solo para esos eventos concertados, pero no toda la temporada y para el público en general.

"Si ellos no tienen la capacidad de abrir y dar todo el servicio podría ser que se redujese únicamente a cumplir con los compromisos que ya tienen adquiridos, pero esto depende del Parque de Atracciones de Zaragoza, no depende del Ayuntamiento porque esto es una concesión, desde hace muchos, muchos años y lo que queremos es minimizar las molestias a estas personas que ya tienen un compromiso para celebrar un banquete", ha explicado.

El pasado 1 de abril, el Ayuntamiento de Zaragoza ratificó la continuidad del actual concesionario, PAZ S.A. del Parque de Atracciones después de que no hayan llegado a un acuerdo los dos socios a los que se adjudicó la licitación, Moncayo Leisure, formada por Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), y Parques de Atracciones del Grupo Fénix Entertainment.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha subrayado que el Ayuntamiento no permitirá que abran "si no se cumplen con las condiciones de seguridad y se han pasado con todas las revisiones de seguridad de las instalaciones".

PRIMA LA SEGURIDAD

Al respecto, ha sido tajante al comentar que "lo primero para el Ayuntamiento de Zaragoza es la seguridad, no tanto el que se abra o no se abra. Solamente se va a abrir en condiciones de seguridad y espero y confío en que puedan hacerse cargo de la actividad al cien por cien que es lo que les hemos solicitado que hagan", ha reiterado.

En el caso de que se tuviera que volver a sacar la licitación porque deciden no seguir adelante, la alcaldes ha comentado que "se tendría que estudiar jurídicamente" la subrogación de la plantilla de 81 trabajadores.

Chueca ha insistido en que es una negociación entre "dos particulares" y el Ayuntamiento, de momento, lo que ha hecho y en donde puede actuar es "solicitar que continúen y que atiendan los compromisos que han adquirido".

Ha recordado que la nueva concesionaria formada por ambas empresas pusieron una fianza de 600.000 euros, que es lo que requería el pliego, y es la "más alta que se ha solicitado hasta la fecha en el Ayuntamiento de Zaragoza".

Por lo tanto, "es una garantía" para las cuentas municipales de que si no cumplen con los compromisos con los que se presentaron al concurso, el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá la potestad de quedarse con ese aval. "Además se sacaría de nuevo la licitación para que otro concesionario o el mismo, pero no con un 80 por ciento, sino con un cien por cien pueda venir, pero eso ya es como la última parte del escenario que se contempla".

Finalmente, ha comentado que como alcaldesa y como zaragozana le "disgusta" esta situación porque el Parque de Atracciones, después de 70 años de concesión y llegando al final de la misma, se había organizado para que hubiese una licitación y darle continuidad intentando evitar que hubiese una interrupción entre una fase y la otra".

Tras reiterar que "esta no es la situación deseable" ha indicado que es "ajena" al Ayuntamiento de Zaragoza al ser una consecuencia de la situación económica que tiene la concesionaria anterior, que se ha declarado en preconcurso y, por tanto, "son cosas que pasan" y que desde el Gobierno de Zaragoza se intentan solucionar.