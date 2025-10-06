Chueca cree que Paula Ortiz "no fue elegante" cuando en el pregón dijo que "faltan aceras y médicos"

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado que la cineasta Paula Ortiz "no fue elegante" en la parte del pregón de las fiestas del Pilar que le tocó pronunciar, cuando el pasado sábado por la noche hizo críticas a carencias de la ciudad y a la falta de médicos y profesores.

Paula Ortiz en su pregón dijo: "Somos foro, somos asamblea, hogar, a pesar de la dureza del viento, el polvo, la niebla y el sol, y a pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, casas de juventud y médicos en los hospitales; a pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza".

Chueca ha comentado que, como alcaldesa, quería que el pregón fuese para hablar del cine, de homenajear a los jóvenes, a los directores y también al talento local que hay tanto de actores como de vestuarios y técnicos para hacer ese homenaje al mundo del cine.

"Creo que hubo personas, directores que lo entendieron perfectamente, como Javier Macipe y Pilar Palomero --también pregoneros junto a Paula Ortiz--, que hicieron un discurso de unión y de lo que esperan los zaragozanos en un momento en el que están empezando las fiestas".

"Paula Ortiz --ha señalado-- aprovechó el micrófono para hablar de otras cosas que, creo, no era el momento, cada uno es libre de hacer lo que considere. Creo que todos los zaragozanos se han dado cuenta de quien estaba en un momento de festividad aprovechando para animar a los zaragozanos a celebrar las fiestas del Pilar, a poner en valor nuestro carácter, nuestro talento y homenajear al cine que es de lo que se trataba y quien tuvo algunas palabras que, me parece, que no era el momento para ello pero cada uno es libre y yo, por supuesto, respeto todas las opiniones a diferencia de otras que no respetan las opiniones de los demás o los que no piensan igual".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha reconocido que se sorprendió cuando Paula Ortiz hizo esas alusiones. "Por supuesto, hombre, me parece que si te invitan a hablar para homenajear el mundo del cine, decir que no hay aceras en la ciudad de Zaragoza, que no hay profesores, que no hay médicos, no me parece lógico en ese momento, la gente lo que quiere es que se hable de las fiestas del Pilar, que estamos en un momento de celebración y lo que buscamos es la unión".

Le ha sugerido a Paula Ortiz que si quería hablar de esas cuestiones podía haber estado antes con ella para "poderme transmitir lo que pensaba y poder ponernos a trabajar en lo que considere, pero yo creo que hay que ser elegante en esta vida y para mí, pues sinceramente, no lo fue".