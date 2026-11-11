Chueca critica la vandalización de cien bicicletas públicas de Zaragoza y los piquetes en varios autobuses urbanos

La alcaldesa de Zaragoza, Natlia Chueca, en el Mercado Central - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha criticado la vandalización de unas cien bicicletas públicas y los piquetes que se han producido en varios autobuses urbanos que han impedido llevar a los usuarios a sus puestos de trabajo.

"Igual que los trabajadores pueden tener derecho a la huelga, incluso a esta huelga, en medio de una campaña electoral y con un objetivo cuestionable, que no es tanto la defensa de los trabajadores como otros intereses políticos, pues incluso a pesar de respetar el derecho a la huelga, creo que también hay que respetar el derecho a los que quieren trabajar", ha diferenciado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha contado que "muchas personas hoy han visto alterados sus planes porque ha habido quienes han intentado impedir su derecho a desplazarse a su trabajo".

Al respecto, ha informado de que se han subido unos piquetes a distintos autobuses "impidiendo y paralizando" que el vehículo que estaba prestando su servicio pudiese hacerlo "con normalidad" e "impidiendo" que esas personas pudiesen llegar a sus centros de estudio, a sus centros de trabajo y, por lo tanto, "generando molestias a los ciudadanos".

También ha arremetido contra el vandalismo después de que esta mañana se encontraran vandalizadas cerca de un centenar de las bicicletas públicas, que "son de todos los zaragozanos y no se podían utilizar".

Esta vandalización "luego le cuesta dinero a las arcas municipales y las pagamos entre todos. Y es muy lamentable que se tenga que confundir una huelga con el vandalismo", ha incidido la alcaldesa para abundar en que "no es una huelga general al uso, sino que es una huelga política convocada en medio de una campaña electoral".

DATOS

Chueca ha emplazado a los convocantes a dar explicaciones de por qué durante ocho años no han convocado una huelga general y lo hacen ahora en campaña electoral.

El seguimiento está siendo "bastante inferior" a la última huelga general de marzo de 2012, ha resumido. "No sé si esta huelga defiende los intereses de los trabajadores o los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez y tendrán que explicar ellos a sus trabajadores por qué han dejado de defender sus intereses y se han puesto a defender los intereses de Pedro Sánchez".

Sobre el seguimiento en la ciudad ha indicado que "está siguiendo relativamente bajo" y de los datos que atañen al Ayuntamiento de Zaragoza lo ha cifrado en un 7,5 por ciento frente al 40 por ciento registrado en la última huelga general de marzo de 2012. "Esa diferencia ya nos da una idea, si esto fuese extrapolable, de que el seguimiento no está siendo elevado".

En relación a los servicios municipales, el autobús urbano fuera de los servicios mínimos, del resto de los vehículos, la mitad ha salido con normalidad y otros 49 han secundado la huelga.

En el tranvía no ha habido ningún conductor que haya secundado la huelga y en la limpieza pública esta pasada noche "solamente tres personas han secundado la huelga" y durante el servicio de la mañana un 5 por ciento, lo que supone que "prácticamente el servicio se presta con total normalidad", ha deducido.

"NO SE NOTA QUE HAY HUELGA"

Chueca ha ofrecido estos datos en el Mercado Central donde ha acudido a anunciar nuevas ayudas a la autónomos y ha comentado que en la principal lonja de Zaragoza "no se nota que hoy sea un día de huelga general, en el que algunos han decidido impedir a otras personas que puedan trabajar".

Ha elogiado a los trabajadores de los puestos de venta porque "son personas que levantan la persiana todos lo días, levantan el país y son, sin duda, los que se han sentido muy poco respaldados durante estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, porque los autónomos han estado abandonados durante prácticamente todo este tiempo".

Tras señalar que los autónomos y los comercios minoristas "no tienen a nadie que les haga el trabajo al tener que dar un servicio diario", ha comentado que la prueba es que esta jornada de huelga general el Mercado Central "está funcionando con toda la normalidad del mundo desde primera hora de la mañana, se levantan mucho antes que el resto vaya a comprar precisamente para abastecer a sus puestos y que pueda estar todo preparado para cuando llega el momento de levantar la persiana y atender al público", ha descrito para dar las gracias a estos comerciantes minoristas por su "compromiso".

"Vuestro compromiso es también el de mi gobierno", ha enfatizado Chueca para recordar la apuesta por los comercios minoristas, los autónomos y los mercados desde el inicio de este mandato y ha elogiado el "grandísimo trabajo" que hace el área de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza para que los mercados de la ciudad de Zaragoza "sean cada vez mejores, más modernos y tengan más vida".